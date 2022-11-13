«جنرال إلكتريك» و«آيرينا» يوقعان شراكة لدعم الأجندة العالمية للتغير المناخي على هامش «Cop27»

وقعت شركة “جنرال إلكتريك” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، اتفاقية إطارية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لإطلاق خطة لدعم أجندات التغيير المناخي وأمن الطاقة لكلا الطرفين.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية كل من فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وروجر مارتيلا، مدير عام الاستدامة لدى “جنرال إلكتريك” على هامش الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في مصر.

وبحسب “جنرال إلكتريك” و”آيرينا “، ستمتد هذه الشراكة عبر العديد من القضايا الرئيسية بما في ذلك جهود إزالة الكربون، والريادة الفكرية، واعتماد الاستخدامات المستدامة لكافة أشكال الطاقة المتجددة، وجاء توقيع الاتفاقية نظراً لما يمثله “كوب 27” من سياق مثالي للمضي قدماً في مثل هذه الشراكات.

وقال لا كاميرا إنه لا شك أننا في ظل فترة تحتم علينا مواصلة تكثيف الجهود العالمية في سبيل مكافحة التغير المناخي، فأي عجز قصير الأجل في العمل سيقلل بشكل أكبر من فرص مواكبة الهدف المتمثل بإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند نحو 1,5 درجة مئوية.

وأضاف: نحن ندرك بأن زيادة استثمارات الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون أصبحت أكثر أهمية مقارنة بأي وقت مضى، وتعاوننا مع “جنرال إلكتريك” يؤكد أهمية تطوير الشراكات ضمن قطاع الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق مهمتنا المتمثلة في دعم الدول على الانتقال نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.

وتابع: “نأمل أن يتيح لنا التعاون مع الشركات الاستشرافية متعددة الجنسيات على غرار جنرال إلكتريك، في تسريع التقدم نحو تحقيق طموحات الحياد المناخي العالمية”.

وقال مارتيلا: “إنه انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الشراكات ودورها الحاسم في وضع حلول لمشاكل الحياد المناخي وأمن الطاقة وتحقيق الهدف المتمثل في الانتقال العادل والطموح للطاقة، كما ان العمل مع ’آيرينا‘ يشاركنا ذات الأهداف، ونظراً لكون معداتنا تساعد في توليد ثلث الكهرباء في العالم، فإن جنرال إلكتريك ضالعة بقوة بالتحدي المتمثل في ابتكار تقنيات لتحييد الكربون عبر قطاع الطاقة، بما يتيح توفير طاقة أكثر موثوقية وبتكلفة معقولة ومستدامة لـ 750 مليون شخص لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى مصادر طاقة مناسبة”.

وقال جيفري آر. بايت، مساعد أمين مكتب موارد الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بقوله: “تحرص الولايات المتحدة على دعم الجهود الحثيثة التي يقودها القطاع الخاص لإزالة الكربون من المنشآت الصناعية، ونحن نتطّلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع جنرال إلكتريك وغيرها من كبار رواد القطاع لحفز تلك الجهود وصولاً لتحقيق الحياد المناخي”.

وفي أعقاب توقيع الاتفاقية، سيعكف الجانبان على استكشاف سبل توفير الدعم المشترك لجهود إزالة الكربون عبر الأسواق والقطاعات المهمة، بما في ذلك توربينات الرياح البرية والبحرية، والطاقة الحيوية باستخدام تقنيات التقاط وحجز ثنائي أكسيد الكربون، والهيدروجين الأخضر، وحلول تخزين الطاقة، وتزويد المناطق النائية بالكهرباء، وتطوير الشبكات الكهربائية عبر أحدث التقنيات.

وبهدف تعزيز النمو المستمر لقطاع الطاقة المتجددة، يعتزم كلا الطرفين توسيع آفاق التعاون إلى مجالات الريادة الفكرية وتنظيم الفعاليات المشتركة وفرص تبادل المعارف مع الأطراف المعنية والشركاء الاستراتيجيين.