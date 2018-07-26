«جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» تطلق نظامًا للكشف عن أمراض الكبد

المال-خاص أطلقت شركة «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» نظام التصوير بالموجات فوق الصوتية فى مصر، وهو جهاز تشخيصى يساعد بدرجة كبيرة فى تطوير عمليات تشخيص أمراض الكبد المزمنة وعلاجه، فى خطوةٍ تمثل امتدادًا لحضورها الراسخ والتزامها المتواصل تجاه السوق المصرية.ويقدم النظام الجديد للأط

المال-خاص



أطلقت شركة «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» نظام التصوير بالموجات فوق الصوتية فى مصر، وهو جهاز تشخيصى يساعد بدرجة كبيرة فى تطوير عمليات تشخيص أمراض الكبد المزمنة وعلاجه، فى خطوةٍ تمثل امتدادًا لحضورها الراسخ والتزامها المتواصل تجاه السوق المصرية.

ويقدم النظام الجديد للأطباء فى مصر أداة جديدة تتيح تشخيص أمراض الكبد بسرعة ودون الحاجة لتدخُّل جراحى، وتقييم درجة التليف بأمراض الكبد المزمنة ومراقبة مراحل العلاج بأسلوب لم يكن متاحًا من قبل. ويضمن هذا النظام صورًا فائقة الجودة، سواء فى الحالات الروتينية أو المعقدة تقنيًّا، وهو مصمم للاستخدام فى مجموعة واسعة من التطبيقات.

ويصاب أكثر من مليار شخص بأمراض الكبد المزمنة حول العالم سنويًّا، مع ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عنها. ويمكن أن تحدث الإصابة عبر فيروسات، مثل التهاب الكبد الوبائى (سي) الذى يمكن أن يبقى دون تشخيص لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا، وهو ما أدى إلى تسميته بالوباء الصامت.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر من بين 11 دولة تتحمل أعباء نحو %50 من إصابات التهاب الكبد، فى حين ذكر تقرير صدر عن المنظمة عام 2015 إلى تشخيص نحو 170 ألف إلى 200 ألف إصابة جديدة بالتهاب الكبد الوبائى (سي) سنويًّا فى مصر. وفى عام 2016 كشفت وزارة الصحة والسكان إصابة ما يتراوح بين 8 و10 ملايين مصرى، أى %10 من إجمالى التعداد السكانى، بفيروس التهاب الكبد.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت المرحلة الثانية من خطتها- التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- للقضاء على فيروس «سى» فى مصر بحلول عام 2020. ومنذ عام 2014 تمّت معالجة أكثر من مليونى مصاب، وتهدف الخطة إلى الكشف عن الإصابة ومعالجتها لدى 15 مليون شخص سنويًّا على مدى ثلاثة أعوام، للإعلان عن خلو مصر من الفيروس بنهاية عام 2020.

قال عمرو قنديل، مدير عام “جنرال إلكتريك للرعاية الصحية” بشمال شرق أفريقيا: يعتبر تشخيص المرضى غير المدركين لإصابتهم بفيروس التهاب الكبد «سى» من أكبر التحديات التى تواجه مصر فى حربها على هذا المرض.

وحتى وقت قريب كانت اختبارات الدم وخزعات الكبد المؤلمة هى الطريقة الأفضل للكشف عن الإصابة. ونعتقد أن نظام LOGIQ™ S8 XDclear™ 2.0 سيضمن فوائد هائلة للمرضى والأطباء على حد سواء، بما يشمل مختلف المناطق والمحافظات المصرية”.

وأضاف: جنرال إلكتريك ملتزمة تجاه القطاع الصحى فى مصر، وملتزمة بالمساهمة بدور إيجابى بنّاء فى دعم المساعى الوطنية للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى سى كليًّا بحلول عام 2020.

وتتعاون «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» مع القطاعين العام والخاص بمصر منذ أكثر من 40 عامًا، ويجرى حاليًّا استخدام أكثر من 1500 من تقنيات الشركة الطبية بمستشفيات وعيادات البلاد.

وتحرص «جنرال إلكتريك» على اتباع نموذج عمل متكامل بمصر يعتمد على تطبيق التقنيات الحديثة بأسلوب يواكب الاحتياجات المحلية، مع التركيز على ابتكار نماذج عمل جديدة وتعزيز ريادة الأعمال والتطوير والتعليم وتحسين المهارات، وتوفير آليات تمويل بديلة والاستفادة من مزايا الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.