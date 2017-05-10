جنرال إلكتريك تورد 700 جهاز طبى لـ200 مستشفى فى 2017

- تامر سعيد: سنوفر التدريب لأكثر من 1200 من الأطباء والفنيين والممرضين المسئولين عن تشغيل الأجهزة بدور إبراهيم:وقعت جنرال إلكتريك للرعاية الصحية صفقة كبيرة في برلين بقيمة 25.8 مليون دولار أمريكي لتزويد أكثر من 200 مستشفى مصري بنطاق كبير من تقنيات جنرال إلكتريك للرعاية ال

– تامر سعيد: سنو فر التدريب لأكثر من 1200 من الأطباء والفنيين والممرضين المسئولين عن تشغيل الأجهزة

بدور إبراهيم: وقعت جنرال إلكتريك للرعاية الصحية صفقة كبيرة في برلين بقيمة 25.8 مليون دولار أمريكي لتزويد أكثر من 200 مستشفى مصري بنطاق كبير من تقنيات جنرال إلكتريك للرعاية الصحية. ستوفر جنرال إلكتريك 700 جهاز على مستوى البلاد بنهاية عام 2017، كما ستقدم جنرال إلكتريك التدريب اللازم لأكثر من 1200 من الأطباء والفنيين والممرضين المسئولين عن تشغيل هذه الأجهزة.

ووفقا لمقال لمنظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى أن الأمراض غير المعدية تمثل 82٪ من مجموع الوفيات في مصر و 67٪ من الوفيات المبكرة.

وحرصا من الشركة على دعم أهداف مصر في مكافحة الأمراض غير المعدية تقدم جنرال إلكتريك للرعاية الصحية مختلف التقنيات من محفظتها إلى المستشفيات في جميع أنحاء مصر.وتشمل هذه الأجهزة نظام متطور للتصوير الجزيئي GE’s Discovery IQ PET/CT ، والذي يعتبر أحدث اكتشافات جنرال إلكتريك في مجال الكشف المبكر عن مرض السرطان ومتابعة مدى استجابة المرضى للعلاج، ذلك بالإضافة إلى تقنيات التصوير المتقدمة في مجال الأعصاب وأمراض القلب. كما ستوفر جنرال إلكتريك جهاز cSound والذي يقدم نظامًا جديدًا لتحسين جودة التصوير بالموجات فوق الصوتية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وجهاز MR SIGNA Explorer للتصوير بالرنين المغناطيسي والذي يقدم جودة متميزة للصور، ويوفر الراحة للمرضى، ويساعد في تحسين سير العمل وتيسير التشغيل، وذلك بالإضافة إلى جهاز Carestation 620، والذي يوفر نظامًا للتخدير مدمجًا واقتصاديًا وسهل الاستخدام حيث صُمم ليناسب أصغر المساحات.

وسيتم تركيب بعض الأجهزة التي ستوفرها جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بموجب هذه الإتفاقية لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة، مما يعكس التزام جنرال إلكتريك المستمر بمساعدة شركائها على تنفيذ رؤيتهم في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر. وحتى الآن، تم بالفعل توزيع حوالي 400 جهاز في مختلف المستشفيات ومن المتوقع أن تنتهي من تركيب باقي الأجهزة في المستشفيات بنهاية عام 2017.