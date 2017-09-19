جنرال إلكتريك تساهم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية‎

المال ـ خاص:أبرمت شركة جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GE)، تعاقدًا على أساس الإنجاز مشروع متكامل (تسليم مفتاح) مع شركة فاس للطاقة، إحدى شركات مجموعة فواز الحكير في المملكة العربية السعودية، لبناء محطة طاقة شمسية بسعة 50 ميجاوات للشركة المصرية لنقل الكهرباء،

المال ـ خاص:

أبرمت شركة جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GE)، تعاقدًا على أساس الإنجاز مشروع متكامل (تسليم مفتاح) مع شركة فاس للطاقة، إحدى شركات مجموعة فواز الحكير في المملكة العربية السعودية، لبناء محطة طاقة شمسية بسعة 50 ميجاوات للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما في ذلك التمويل والمعدا، وبمجرد الانتهاء من المشروع، ستزود المحطة 15000 منزل بالطاقة.

وقالت مياء يوسف، رئيسة قطاع محطات القطاع الخاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، قائلة “وفقًا لاستراتيجية الحكومة، وضعت الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة هدفًا لتوفير 20% من احتياجات مصر من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. ويعتبر تطوير قطاع الطاقة الشمسية ضروريًا لتحقيق هذا الهدف. يعد برنامج تعريفة التغذية الكهربائية (FiT) أول مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر؛ حيث يعكس هذا المشروع التزامنا القوي نحو تنمية الاقتصاد المستدام في مصر، إلى جانب حرصنا على توفير بيئة نظيفة.”

وقال صبري عصفور، مدير عام شركة فاس للطاقة، “تتمتع مصر بسطوع الشمس على مدار العام، ومن ثم يعتبر تطوير الطاقة الشمسية مجدٍ على المستويين الاقتصادي والإجتماعي. وسيتطلب تحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة الاستعانة بشركاء لديهم القدرة التمويلية والخبرة التقنية الواسعة. ونحن سعداء بالشراكة مع جنرال إلكتريك التي تتمتع بهاتين الميزتين. وإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر سوقًا متميزًا لمشروعات الطاقة المتجددة. وتتوسع فاس للطاقة في حافظة استثماراتها من خلال استغلال الأسطح ومواقف السيارات أيضًا. وقد وقعت فاس للطاقة بالفعل عددًا من اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) في باكستان والسعودية.”

وفي سياق متصل، قال عزيز محمد، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة “يعتبر هذا العقد هو الأول لجنرال إلكتريك لتنفيذ مشروع متكامل لبناء محطة طاقة شمسية؛ حيث نقدم حلولاً تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة الشمسية. فمن خلال منهج النظم المتكاملة، نساهم في منع حدوث أية مخاطر وتعزيز كفاءة المحطات وزيادة إيراداتها. ومن خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تعتبر إضافة لحزمة الحلول في مجال الطاقة الشمسية التي تقدمها جنرال إلكتريك، نلتزم ببناء محطات الطاقة الشمسية المستقبلية والتي من شأنها أن تعزز الإنتاجية وترفع الكفاءة.”

بموجب الاتفاقية، ستوفر جنرال إلكتريك منظومة محول التيار الكهربي Inverter Skid سعتها 4,4 ميجاوات تشمل محولات للطاقة الشمسية بسعة 1500 فولت طراز LV5 1,500-volt، وهو ما يعتبر أول استخدام لنظم 1500 فولت في سوق الطاقة الشمسية في مصر. ستساهم منظومة محول التيار الكهربي عالية الكفاءة في تحسين توليد الطاقة سنويًا، بالإsضافة إلى زيادة الإيرادات. ستؤدي هذه التقنية إلى خفض التكلفة بنسبة 3 % وخفض تكلفة الصيانة 15% مقارنة بالتقنيات الأخرى سعة 1000 فولت، كما إنها تساهم في خفض التكلفة المتعلقة بالبنية التحتية، والتركيب، والتشغيل.

كما ستتولى جنرال إلكتريك مسئولية شراء أصول المحطة، مثل الألواح، والمتعقبات الشمسية، والكابلات، وستوفر الحلول المتكاملة للنظم، وستقوم بالأعمال المدنية، والميكانيكية، والكهربائية والتي تضمن تشغيل محطة الطاقة على أكمل وجه، تقدم جنرال إلكتريك برنامجًا ميسرًا للدفع لمساعدة المستهلك على إطلاق المشروع وزيادة أرباحه.