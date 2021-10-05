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«جندي مقاتل».. الداخلية تهدي القوات المسلحة أغنية احتفالًا بنصر أكتوبر (فيديو)

من قطاع الإعلام والعلاقات العامة.
أماني عوض 9:59 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 9:59 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أهدت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- أغنية جديدة إلى القوات المسلحة المصرية، تحت عنوان: “جندي مقاتل” وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو الأغنية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وصفحتها الرسمية على “فيس بوك”، وكتب عليه إهداءً من الشرطة المصرية إلى القوات المسلحة الباسلة.

وسلطت فيديو الأغنية الضوء على تدريبات القوات المسلحة وجهودها في حماية الوطن.

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الأغنية غناء ياسر نور، وكلمات وائل العبيدي، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، والمونتاج في وحدات وزارة الداخلية، تحت إشراف قطاع الإعلام والعلاقات العامة.

يذكر أن وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- قد قررت منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، خلال الفترة من يوم 9/10/2021 حتى يوم 31/10/2021.

وأضافت الداخلية في بيان لها، أن تلك الزيارة لا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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