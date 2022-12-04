«جندال شديد» تستثمر 3 مليارات دولار في تصنيع الحديد الأخضر بسلطة عمان (صور)

أعلنت مجموعة جندال شديد الهندية والمتخصصة في صناعة الحديد عن اختيارها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان لإقامة مصنع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الحديد الأخضر مستخدمة مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عمليات التصنيع.

جاء ذلك في حفل لتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقية حجز الأرض تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبحضور عدد من المسئولين في القطاعين العام والخاص وبحضور عدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية ومن بينها جريدة “المال”.

وتعد المنطقة أكبر منطقة اقتصادية في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها 2000 كيلو متر مربع ويقام هذا المشروع الإستراتيجي في مساحة تقدر بقرابة 2 كيلو متر مربع في المخطط التابع لميناء الدقم كما يقدر حجم الاستثمار ب 3 مليارات دولار.

وقع من جانب الهيئة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة ومن جانب مجموعة جندال شديد هارشا شيتي (Harssha Shetty)، الرئيس التنفيذي لمجموعة جندال شديد، كما وقع اتفاقية حجز الأرض نيابة عن شركة ميناء الدقم ريجي فيرمولين (Reggy Vermeulen) الرئيس التنفيذي للميناء.

بينما وقع مذكرة التفاهم نيابة عن شركة الخدمات المركزية “مرافق” بهدف توفير عدد من الاحتياجات اللازمة للمشروع مثل المياه وخدمة سحب مياه البحر لأغراض التبريد وغيرها من الخدمات، وقع الاتفاقية نيابة عن شركة مرافق طلال بن محمد اللواتي نائب رئيس العمليات التجارية.

وأعرب المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: عن ترحيب الهيئة بانضمام مجموعة جندال شديد المتخصصة في صناعة الحديد إلى قائمة المستثمرين في الدقم والتي تعتزم تطوير مصنع لها باستخدام الطاقة المتجددة، معتبرا أن إنشاء هذا المشروع يعد قيمة مضافة للصناعات الثقيلة في المنطقة.

وأضاف: “يشكل توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم دليلاً على أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كوجهة رائدة وجاذبة للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي ستستفيد من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، نظرًا لتوفّر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار العام”.

وتابع: “الأمر الذي سيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة إلى سلطنة عُمان بشكل عام والدقم بشكل خاص، والتي تبذل فيها سلطنة عمان جهودا كبيرة نحو استخدام مصادر أنظف للطاقة لتلبية المتطلبات الصناعية وتحقيق التوجه الإستراتيجي في استخدام الطاقة البديلة والموارد الطبيعية المستدامة والتي تأتي ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 ويخدم المشروع أيضا الإستراتيجية الوطنية الشاملة للاستثمار في الخفض من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني”.

من جانبه صرح هارشا شيتي بقوله:” إن مجموعة جندال شديد تستثمر مبلغاً يزيد عن 3 مليارات دولار في مشروع الحديد الضخم بالدقم ، ويتمثل هدفنا في إنتاج 5 ملايين طن متري من الحديد الأخضر سنويا مما يضيف قيمة مضافة تفوق 800 مليون دولار سنويا” .

كما أن المصنع سيقوم بتوفير الحديد عالي الجودة لقطاع السيارات وطاقة الرياح وكذلك السلع الاستهلاكية المعمرة من بين أمور أخرى. هناك طلب متزايد على الحديد الأخضر من قبل العملاء المهتمين بالأمور البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دول العالم و الذين التزموا بالفعل بتخفيض كبير في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 “.

وقال ريجي فيرمولين (Reggy Vermeulen) ، الرئيس التنفيذي لميناء الدقم يسعدنا أن يكون لدينا مشروع للحديد الأخضر في ميناء الدقم. حيث إن مجموعة جندال شديد لديها شهرة عالمية في تصنيع الحديد، وبصفتنا مزودًا للأراضي الصناعية في بوابة الميناء، فإننا فخورون جدًا بأن نكون شركاء في هذا المشروع. فمشروع جندال شديد للحديد الأخضر يتماشى بشكل كامل مع رؤية ميناء الدقم لكونه ميناء أخضر ويهدف الى تعزيز التنمية المستدامة في الدقم، وبما يتماشى مع رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن استخدام الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز.

أضاف: “نأمل من المشروع إيجاد فرص للعمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أود أن أشكر إدارة الهيئة على دعمها غير المحدود في تمكيننا من جذب مثل هذه المشروعات الضخمة إلى ميناء الدقم ونأمل الدعم المتواصل مع جميع الاطراف لإنجاح هذا المشروع”.

وقال طلال بن محمد جواد اللواتي من شركة الخدمات المركزية “يسعدنا في شركة مرافق تقديم خدمات المياه اللازمة لهذا المشروع الحيوي المهم والذي بلا شك سيعزز من استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، كما أننا على أهبة الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يتطلب من خدمات مركزية لإنجاح هذا المشروع والمساهمة في مشاريع أخرى جديدة”