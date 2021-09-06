«جنح التهرب الضريبي» تؤجل نظر قضية الفنان أحمد آدم إلى 1 نوفمبر

وتؤجل قضية الشاعر أيمن بهجت قمر إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد الموافقة على التصالح النهائى من المالية.

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي ، الإثنين، قرارها بتأجيل نظر قضية الفنان أحمد آدم المتهم فيها بالتهرب الضريبي .

صدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق رئيس المحكمة ووكيل النيابة احمد عبد العليم والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،

وجاء القرار بعد إحالة القضية للجنة الخبراء لفحص المستندات المقدمة من وكيل الفنان.

وتم تأجيل الجلسة إلى 1 نوفمبر المقبل لحين ورود التقرير.

وكشفت تحقيقات نيابة التهرب الضريبي أن الفنان أحمد آدم تهرب من سداد ما عليه من ضرائب مستحقة عليه تعود لعام 2013 وتم إحالة القضية للمحكمة للتى تنظرها حاليا

كما قررت المحكمة ذاتها، تأجيل قضية المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد الموافقة على التصالح النهائى من وزارة المالية.

كشفت التحقيقات فى القضية ان المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بأيمن بهجت قمرتهرب، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013. وتم احالة القضية للمحكمة التى تنظرها حاليا

كتبت نجوى عبد العزيز