«جنتيلوني»: الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا احترام عقود الطاقة

قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك.

وقال جنتيلوني للصحفيين: “نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها”، ردا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 .

وتابع خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا: “لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد، مشيرا إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء.

جازبروم توشف إمدادات الغاز

أوقفت شركة “جازبروم إكسبورت” أمس الأول الخميس، كامل إمدادات الغاز بموجب العقد مع شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، وذلك بعد تخلف الشركة عن دفع كامل تكاليف إمدادات الغاز لشهر يوليو.

وذكرت شركة “جازبروم إكسبورت” أنها لم تتسلم المدفوعات الكامل من الشركة الفرنسية للغاز الذي تم توريده بموجب العقود الحالية في يوليو بنهاية يوم العمل في 30 أغسطس ضمن الفترة المحددة. لهذا السبب، أخطرت الشركة الروسية شركة “إنجي” القابضة بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز من 1 سبتمبر وحتى لحظة استلام الأموال الخاصة بالغاز الموفر بالكامل.

وتمتلك “إنجي” أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث السعة. والشركة أحد المساهمين في شركة Nord Stream AG، مشغلة خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 1″، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي 2”.