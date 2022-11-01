«جنايات المنصورة» تحيل أوراق المتهم بقتل مزارع لسرقة هاتفه إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، إحالة أوراق المتهم بضرب مسن على رأسه حتى الموت أثناء تواجده في أرضه الزراعية، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه وتحديد جلسة الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم، وسط تشديدات أمنية بمحيط المحكمة.



وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة عبدالمالك أحمد بكر، 60 عاما، مضروبا على الرأس في أرض زراعية.

وانتقل ضباط وحدة المباحث، وسيارة إسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان مسن، يدعى عبد المالك أحمد بكر، في العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية الخمسة.



وتمكن ضباط المباحث من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، وتبين قيام شخص بارتكاب الواقعة من أجل سرقة متعلقات المجني عليه، حتى يتمكن من شراء جرعة مخدرات، ومن المؤسف أن نجله كان قد استشهد قبل عام.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المسروق من المجني عليه.

كتبت نجوى عبد العزيز