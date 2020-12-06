«جنايات القاهرة» توقف نظر التظلم في التحفظ على أموال حسن نافعة

أوقفت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وخالد الشلقامي، نظر التظلم في التحفظ على أموال وممتلكات حسن نافعة تعليقيا بعدما أمرت بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع الممتلكات، فيما عدا الأموال المودعة فى البنوك (22 ألف دولار فى البنك الأهلى).

وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لحين الفصل في طلب لدفاع أمام المحكمة الدستورية العليا.

وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما.

كانت النيابة قد وجهت له اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت – نجوى عبد العزيز