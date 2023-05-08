جنايات القاهرة تمد أجل النطق بالحكم على خلية المنيا الإرهابية لجلسة 6 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل الحكم على 10 متهمين بينهم 6 سيدات بخلية المنيا الإرهابية وذلك الى جلسة 6 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، قيام المتهم الأول عزت محمد بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين بان أمد الجماعة بان وفر للجماع موضوع لاتهام الأموال والأسلحة وذخيرة ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني حتي الأخيرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وقيام المتهمين من الأول حتي الرابع بقتل المجني عليه “أسعد . ف”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير وشرعوا في قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول وال3 وال4 أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا حافلتين مملوكين للغير.

وأشارت التحقيقات إلى سرقة المتهمين هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحة فى وجهها، وسرقة وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب فى وجه مالكيها واحتجاز المجنى عليه وقتلوا اخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كتبت نجوى عبد العزيز