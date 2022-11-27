«جنايات القاهرة» تحيل أوراق قاتل زوجته بالمقطم إلى المفتى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر محمود وأكرم عبد المنعم، إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته فى منطقة المقطم إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.



وكشف أمر الإحالة أن المتهم في غضون شهر مايو بدائرة قسم شرطة المقطم، قتل المجني عليها، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحها لما بينهما من خلاف، بأن دبر لجريمته وما أن ظفر بها وحيده حتي كال لها عدة ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بأنحاء جسدها باستخدام أداة تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص “حجر”، قاصدا قتلها فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.



وأضاف أمر الإحالة أنه تقدمت تلك الجناية في نفس المكان والزمان جناية آخرى، وهي خطف المجني عليها بأن قام باستدراجها متجها لمكان خلا من أعين المارة وأوهمها بحل الخلاف الواقع بينهما، فتمكن باستخدام تلك الوسيلة القسرية إبعادها عن ذويها.

كتبت نجوى عبد العزيز