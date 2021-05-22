«جنايات القاهرة» تحكم بالسجن المشدد لسائق أدين بقتل شقيقه

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم أدانته بقتل شقيقه لخلافات بينهما في منطقة مصر الجديدة.

حيث كشفت التحقيقات أن المتهم يدعى ع- أ ويعمل سائقًا، قام بقتل شقيقه المجني عليه ياسر -أ بمحل مسكنهما على إثر خلاف عائلي بينهما، حيث تولّد لدى المتهم نزعة الانتقام، ولتحقيق غايته أحضر سلاحًا أبيض “سيفًا حديديًّا” من العين محل سكنهما، وما إن ظفر به حتى طعنه غدرًا بعدة ضربات متفرقة بأنحاء جسده، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدًا من ذلك قتله، وتمكَّن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبضبطه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.. وأن المجني عليه مدرج بدمائه أرضًا.

وبمواجهة المتهم أقر بقتل شقيقه على إثر خلاف بينهما، فتم حبسه وأحيل للمحاكمة التى أصدرت حكمها السابق.

نجوى عبد العزيز