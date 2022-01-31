جنايات أمن الدولة: النطق بالحكم على متهم بـ«مذبحة كرداسة» 9 فبراير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كل من المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين، حجز قضية المتهم بالاشتراك فى أحداث كرداسة وذلك للنطق بالحكم النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز، بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، لجلسة 9 فبراير المقبل.

يذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة.

كتبت – نجوى عبد العزيز