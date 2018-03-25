جنازة عسكرية لشهيدي تفجير الإسكندرية

مها يونس شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ، ظهر اليوم، في تشييع جثماني الشهيد على جلال أحمد شبانة "٤٥عاما" مساعد شرطة، والشهيد عبد الله محمد عبد الله "١٩سنة" مجند ،اللذين استشهدا إثر الحادث…

مها يونس

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ، ظهر اليوم، في تشييع جثماني الشهيد على جلال أحمد شبانة “٤٥عاما” مساعد شرطة، والشهيد عبد الله محمد عبد الله “١٩سنة” مجند ،اللذين استشهدا إثر الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع صباح أمس بعد أن انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني.



وشهدت الجنازة التي أقيمت بمسجد القائد إبراهيم، حضور الفريق أركان حرب بحري أحمد خالد قائد القوات البحرية، و اللواء أركان حرب على عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء علاء ابو حجابة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية و اللواء عمرو الشبكشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية.



ومن جانبه قال محافظ الإسكندرية أن الحادث يعتبر إحدى المحاولات الخسيسة التي تنتهجها قوى الشر الإرهابية في زعزعة الاستقرار والأمن القومي، ومحاولة فاشلة من الإرهاب الخسيس لتخويف المواطنين

وأكد أن هذا الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارا على النزول للتصويت في انتخابات الرئاسة ليثبتوا للعالم بأكمله أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على التصدي لكل من تسول نفسه المساس بأرض الوطن.

