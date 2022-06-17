جناح مصر بمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي يشهد إقبالا كبيرا من المسئولين العرب

شهد الجناح المصري المشارك كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سانت بطرسبرج الدولي إقبالا كبيرا من كبار المسئولين العرب المشاركين بفعاليات المنتدى.

واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عمر سلطان العلما وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى الإماراتى.. والشيخ أحمد بن ناصر سفير قطر بروسيا والسفير أحمد عبدالرحمن الساعاتى سفير البحرين بروسيا .

وأشادوا جميعا بالمستوى الرائع للجناح المصري والذي يعكس قيمة ومكانة مصر، وكذا التطور الكبير الذي تشهده حاليا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كانت وزيرة التجارة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المسئولين والشركات الروسية لبحث فرص التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك بين البلدين.