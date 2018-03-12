جناح مصر بمعرض IPS2018 – دبى ينتظر 20 ألف مستثمر

❏ وليد فرغل: العقارات المصرية تستحوذ على اهتمامات الصين والهند والخليج ❏ محمود عبد الحليم: خصومات استثنائية.. ورعاية «الإسكان» تعزز ثقة رءوس الأموالبدور إبراهيمأكد وليد فرغل، المدير العام لشركة إستراتيجى الإمارتية، المنظمة لمعرض IPS، أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، المقرر انطلاقه فى

❏ وليد فرغل: العقارات المصرية تستحوذ على اهتمامات الصين والهند والخليج

❏ محمود عبد الحليم: خصومات استثنائية.. ورعاية «الإسكان» تعزز ثقة رءوس الأموال



بدور إبراهيم

أكد وليد فرغل، المدير العام لشركة إستراتيجى الإمارتية، المنظمة لمعرض IPS، أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، المقرر انطلاقه فى دبى أبريل المقبل، أنه من المتوقع أن يجذب الجناح المصرى 20 ألف مستثمر وزائر.

وأشار إلى أنه تم رصد ردود أفعال ايجابية على أول مشاركة مصرية بالعرض، وظهر ذلك من استبيانات الشركة، التى استهدفت التعرف على اهتمامات ورغبات العملاء الأجانب، لافتا إلى أن الصين والهند ودول الخليج، استحوذت على النسبة الأكبر فى إظهار الاهتمام، والرغبة فى اقتناء وحدات عقارية بمصر.

ولفت إلى أن طلبات العملاء تركزت على الوحدات السكنية والفيلات، بمساحات مختلفة، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى دفع رءوس الأموال الأجنبية للشراء بدول مختلفة، منها مصر التى تعد سوقاً مغريا للعديد من الجنسيات العربية والأجنبية.

وأوضح أن العام الحالى يشهد مشاركة أذربيجان وجورجيا ومصر للمرة الأولى، ويبلغ عدد الدول المشاركة 25 دولة، منهم الإمارات، وتركيا، واسبانيا، والبرتغال، وقبرص، وماليزيا، وتايلاند.

وأضاف أن ميزانية الدعاية تعادل 10 ملايين جنيه، ويتم اتباع مختلف الأليات الدعائية التى تتناسب مع كل دولة من الأسواق المستهدفة، ومنها السوق الخليجية، والصين، وروسيا، والهند، ونيجيريا، والأردن، ويتم التركيز على مختلف الأليات، ومنها الرسائل عبر الهواتف فى عُمان، واللجوء للسوشيال ميديا فى روسيا والصين.

وأشار إلى أن الدول والكيانات التى تشارك بالمعرض تشهد تزايداً سنوياً، بالنظر إلى أنه يعد أكبر تجمع عقارى فى الشرق الأوسط، ويعد الوحيد فى دبى المصرح له بإتمام الصفقات الشرائية.

وقال محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة، «مكانك»، الشريك الإستراتيجى المصرى للمعرض، أن موعده فى العام الحالى، يتزامن مع «مهرجان دبى»، أول مهرجان عقارى فى العالم، وسيضع خلاله كبرى شركات التطوير العقارى بمختلف دول العالم، خصومات استثنائية، بما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والراغبين فى اقتناء وحدات عقارية بأسواق خارجية، كما يمثل فرصة للشركات والدول المتواجدة بمعرض دبى خلال العام الحالى، لتحقيق مبيعات كبيرة والترويج لمنتجاتها.

وأوضح أن السوق العقارية فى مرحلة ترقب، وسيسهم المعرض والمهرجان، فى مساعدة الشركات على تحقيق مبيعات كبيرة، وتسريع دورة رأس المال، وإعادة توجيه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة وقعت مؤخراً عقوداً مع كبار شركات التطوير العقارى، العاملة فى السوق المصرية، ومنها العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وإعمار مصر، والشرقيون للتنمية العمرانية، والسعودية المصرية للتعمير، ودرة، ورؤية القابضة للاستثمار، والأهلى للتنمية العقارية، وماونتن فيو، للمشاركة ضمن الجناح المصرى، وحصلت الشركة على رعاية ومشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى سيقوم بافتتاح الجناح المصرى، ومن المقرر أيضا حضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وجارى مخاطبة وزارة الاستثمار، لحضور الوزيرة الدكتورة سحر نصر.

وشدد على أن مشاركة ورعاية وزير الإسكان، والعديد من الشركات الكبرى يعزز ثقة رءوس الأموال والعملاء الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وكذلك يحفز الشركات المصرية على التواجد بالمعرض.

كما أشار إلى أن شركة ماونتن فيو، الراعى الذهبى للجناح المصرى، تعمل على التعاقد مع مصر للطيران كناقل رسمى.

وأضاف أن مساحة الجناح المصرى 5000 متر مربع، وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.

وأكد أنه من المتوقع وفقا للدراسات المبدئية، تحقيق الشركات العقارية مبيعات خلال أيام المعرض الثلاثة، بقيمة لاتقل عن مليار جنيه، للمشروعات السكنية فقط، بحد أدنى 80 – 100 مليون جنيه، للمطور الواحد.