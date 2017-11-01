جناح رسمي لزيمبابوي وحضور رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات‎ بكايرو آي سي تي

المعرض يشهد إطلاق أول تأشيرة إلكترونية تغطية مركز معارض مصر بشبكات المحمول‎مها أبو ودن- محمود جمالكشف أسامة كمال، رئيس شركة كايرو آى سى تى تريد فايزر إنترناشونال، أن زيمبابوي ستشارك بجناح رسمي في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال الفترة من 3 إلي 6 ديسمبر المقبل، مضيفا أن رئيس الاتحاد الد

المعرض يشهد إطلاق أول تأشيرة إلكترونية

تغطية مركز معارض مصر بشبكات المحمول‎



مها أبو ودن- محمود جمال

كشف أسامة كمال، رئيس شركة كايرو آى سى تى تريد فايزر إنترناشونال، أن زيمبابوي ستشارك بجناح رسمي في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال الفترة من 3 إلي 6 ديسمبر المقبل، مضيفا أن رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات قبل دعوة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ووزراء أفارقة، كما تم توجيه دعوة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت كمال إلى إجراء مباحثات مع شركات حلول تطبيقات النقل الذكي ومنها أوبر وكريم ورابطة سائقي التاكسي الأبيض لتنظيم رحلات مجانية الي مركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة والذي سيستضيف المؤتمر.

جاءء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم، للإعلان عن تفاصيل دورة العام الحالي من المعرض، والمرتقب أن يشهد أيضًا تواجدًا من وفود وشركات أوروبية وإفريقية.

وأوضح كمال أنه سيتم أيضا تسيير أتوبيسات من أماكن مختلفة في مواعيد معينة لنقل طلاب الجامعات والزائرين من القاهرة الي قاعة المؤتمرات الجديدة، مضيفًا أن المعرض سيشهد لأول مرة أماكن مخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات.

في سياق آخر كشف كمال عن إطلاق أول تأشيرة إلكترونية خلال فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي ديسمبر المقبل، ما يحدث طفرة قوية في قطاع السياحة.

وأضاف أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى على هامش المعرض للكشف عن أول جهاز محمول مصري أنتجته شركة سيكو مصر للإلكترونيات في مصنعها بمنطقة أسيوط التكنولوجية.