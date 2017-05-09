جناحا المصريين الأحرار يعقدان مؤتمرين صحفيين فى نفس الموعد

سلوى عثمانفى تصاعدٍ جديد للصراع بين جناحي حزب "المصريين الأحرار"- جناح رجل الأعمال نجيب ساويرس، وجناح المهندس عصام خليل- أعلن كل منهما عن تنظيم مؤتمر صحفي، غدًا، فى نفس الموعد بمقر كل جناح منهما فأرسل جناح ساويرس بيانًا مفاده أن الحزب سيعقد، غدًا فى تمام الساعة 12 ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا، يعر

سلوى عثمان

فى تصاعدٍ جديد للصراع بين جناحي حزب “المصريين الأحرار”- جناح رجل الأعمال نجيب ساويرس، وجناح المهندس عصام خليل- أعلن كل منهما عن تنظيم مؤتمر صحفي، غدًا، فى نفس الموعد بمقر كل جناح منهما

فأرسل جناح ساويرس بيانًا مفاده أن الحزب سيعقد، غدًا فى تمام الساعة 12 ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا، يعرض فيه د. محمود العلايلى، بعد انتخابه رئيسًا للمصريين الأحرار، خطة تحرك الحزب خلال المرحلة المقبلة لتصحيح مساره، وكذلك استعادة مقار الحزب فى القاهرة والمحافظات، والإعلان عن تطورات الإجراءات القانونية ضد كل من يتحدث باسم الحزب.





جدير بالذكر أن الدكتور محمود العلايلى فاز برئاسة حزب المصريين الأحرار “جبهة ساويرس، فيما فاز أحمد سامر بمنصب الأمين العام للحزب.

وبعنوان “مؤتمر صحفي لحزب المصريين الأحرار لكشف أكاذيب جماعة ساويرس وعمليات التزوير في (بؤرة محمد محمود)” أعلنت جبهة عصام خليل عن عقد مؤتمر صحفي فى نفس الموعد، بمقر الحزب، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والإعلامي نصر القفاص الأمين العام، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية، وعدد كبير من نواب «المصريين الأحرار» في البرلمان، وأعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات.

وأكد البيان أنه من المقرر أن يستعرض الدكتور عصام خليل الموقف السياسي للحزب في المرحلة المقبلة، بينما يتحدث الإعلامي نصر القفاص، الأمين العام للحزب، عن عملية توظيف ساويرس أذرعه الإعلامية ضد الحزب عبر بعض المواقع والبرامج التليفزيونية، كما يستعرض علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار دور نواب الحزب في مواجهة تلك المؤامرة خلال المرحلة المقبلة.

كما تقرر أن يوضح النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن الحزب وعضو المكتب السياسي، كل التفاصيل والإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب سابقًا، والتي يعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ويستعرض اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن الحزب، هذه الأزمة كنموذج في التأثير على الأمن القومي المصري.

وأعلنت قيادات هذا الجناح أنها ستكشف، خلال المؤتمر، حجم ووقائع التزوير المتعددة التي مارستها جبهة ساويرس وأطلقوا عليها بالبيان “بؤرة محمد محمود” بقيادة نجيب ساويرس المفصول من الحزب، كما ستكشف عن صحيفة الحالة الجنائية لمن يزعمون أنه أصبح رئيسًا للحزب.

كما أعلن البيان أن “قيادات «المصريين الأحرار» سترد خلال المؤتمر، على ما ذكره ساويرس خلال الأيام الماضية، مع الكشف عن وقائع جديدة في مخططه ومساعيه لمحاولة هدم الحزب أو تجميده.