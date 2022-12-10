جنات : ماحققه منتخب المعرب انجازا تاريخيا لا يصدق

أجرت النجمة المغربية جنات مداخلة هاتفية مساء اليوم لبرنامج ” الحياة اليوم” الذي تقدمه الاعلامية لبنى عسل على شاشة الحياة .

وأعربت جنات في حديثها عن سعادتها البالغة بفوز منتخب وطنها المغرب على البرتغال وتأهل الفريق المغربي لنصف نهائي مونديال قطر لكأس العالم 2022 .

وأكدت أنها مع بدء كأس العالم 2022 سعت إلى متابعة جميع المباريات بعد أول إنجاز حققه أسود الأطلس عند تعادله مع كرواتيا، وهو ما أعطى للشعوب العربية أمل كبير في الفوز والوصول إلى مكانة متقدمة في المونديال.

وأضافت جنات: “حقيقة آخر 10 دقايق في المباراة كانت صعبة أوي وأنا كنت هموت لو البرتغال جابت هدف، والحمد لله على ما حققه أسود الأطلس، وكانوا فعلا يستحقوا الفوز والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، والحمد لله المنتخب شرفنا وعمل إنجاز كبير تاريخي لكل العرب، وإن شاء الله ناخد كأس العالم”.

واختتمت حديثها قائلة “ما قام به منتخب المغرب يعد إنجازا تاريخيا لا يصدق، كأس العالم غيرني وبقيت بفهم في الكرة جدا” .