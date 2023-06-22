جنات: لم أتوقع تصدري التريند بالملابس الصعيدية

استضاف كل من محمد طارق وسارة المنذر باذاعة انرجي92.1 النجمة جنات ، وذلك احتفالا بها لكونها نجمة شهر يوليو يونيو الجاري بالاذاعة، وكشفت جنات في اللقاء عن جوانب كثيرة في حياتها الفنية والخاصة وكواليس أغنيتها الجديدة” كأنك سكر” التي طرحتها مؤخرا .

أوضحت جنات أن التريند الذي تصدرته بملابسها الصعيدية، قالت: “أن الصدفة هي السبب فكانت تتواجد في أحد محافظات الصعيد التي ينتمى لها زوجها و التقطت تلك الصور ولم تتوقع إنها ستتحول لتريند”، وتابعت: “جوزي صعيدي والجلابية اللي ظهرت بيها كانت جلابية حمايا.. في الصعيد الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب”.

وعن تحضيرها لأغنية جديدة لطرحها بموسم الصيف هذا العام قالت جنات : “بقالي كتير بجهز أغنية للصيف، والأغنية الجامدة بتبقى معروفة.. أغنية وكأنك سكر مكنتش محتاجة أسأل حد عنها لما اتعرضت عليا”وأكملت حديثها قائلة: “”حب جامد” أكتر أغنية بتفكرني بالصيف وليا معاها ذكريات حلوة”.

وعن وقف أغنيتها التفاح والفراولة وقت طرحها أعربت جنات عن استيائها الشديد لما حدث معها فقالت ، “ماحدث من الشخص صاحب القضية خطوة سيئة جدا اتعملت بمنتهى الجهل والسذاجة وهو إنسان مؤذي جدا لأن الشهرة مش بتيجي كده بتيجي بالتعب”، وأكملت: ” لحن أغنيتي مش شبه أغنيته وهو قايم على فلكلور للملحن الكبير محمد الصاوي”، لافتة الى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المطرب، قائلة: مش هاسيب حقي، خاصة لما عرفت انه اتهم قبل كده الكينج محمد منير في اغنية من أغانيه”، وتابعت: “يبدو أنه يسعى لإثارة الجدل من وقت لآخر، لازم يعرف أن تشابه المقامات لا يعني السرقة”.

وقالت جنات إنها لن تغيب مرة آخرى على الجمهور وإنها في الفترة الحالية ستركز على إطلاق أغاني سينجل وليس ألبومات، وتحدثت عن أغنية كأنك سكر وهل تشبه قصة حقيقية مرت بها، قائلة: “الفنان لا يحتاج أن يقوم بتجربة كل حالة بيغنيها أغنية وكأنك سكر قصة شخصية للشاعر أحمد عيسى وأي حد هيحسها، أغنية وكأنك سكر اتعرضت عليا ولما سمعتها وغنيتها حبيتها اوي ومفرقش معايا تنزل صيف أو شتا”.

وتحدثت عن دور والدتها في دعمها، فكشفت جنات قائلة : “كان عندي 3 سنين لما ماما اكتشفت إني صوتي حلو في الغنا.. وكنت ساعتها بغني “أنا في انتظارك ” لأم كلثوم وهي اللي دعمتني”.

وعن ابنتها جنات قالت: “ابنتي الصغيرة جنات، تتمنى الغناء معي في أي حفلة، وتطلب ذلك طوال الوقت، لكنها بالطبع لازالت صغيرة جداً”.

وتطرق الحديث عن الذكاء الاصطناعي وعن تأثيره على الأغاني والمطربين في الوقت الحالي، وقالت: “مفيش حاجة بتعوض الإنسان.. اتمنى تكون موضة وتخلص”، وبسؤالها عن النجم الذي تتمنى أن تقدم ديو غنائي معه من الزمن القديم، قالت: “لو هعمل ديو مع فنان قديم يبقى عبد الحليم حافظ.. بحسه الأقرب لشخصيتي”.