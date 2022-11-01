جنات لـ«المال»: التريند دفعني لتقديم أغاني العمالقة في مهرجان الموسيقى العربية

قالت النجمة جنات إن تصدر حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الاثنين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31، تريند تويتر أمرا أسعدها .

وأضافت في تصريحات لـ”المال” أنها علمت بذلك من بعض الأشخاص وهي تغني على المسرح، وذلك أعطاها حماسة كبيرة لتقديم أغنيات قديمة لعمالقة الطرب مثل أم كلثوم وغاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة .

وقدمت أيضا الكثير من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها: الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، وغيرها، إضافة إلى الغناء بأداء مختلف عن أي حفل غنائي قدمته منذ فترة طويلة للجمهور .

ولفتت إلى أن نجاح حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، يحملها مسئولية كبيرة الأيام القادمة لتقديم نشاط فني كبير وطرح أغنيات جديدة في فترة قصيرة مميزة .

وتابعت: إن الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية شرف كبير لأي فنان مصري وعربي، حيث الجمهور الراقي الذي يستمع جيدا لما يقدم له، لذلك يجب أن يكون المطرب على قدر هذه المسئولية ويقدم برنامجا غنائيا مميزا له .