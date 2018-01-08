جنات تنتهي من أغنية كل الناس في أحدث ألبوماتها

أحمد حمدي أكد الملحن والمنتج محمد رفاعي، أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة للنجمة المغربية جنات، الأيام الماضية. وأضاف الملحن، في تصريحات خاصة لـ"المال نيوز"، أن الأغنية بعنوان "كل الناس"، وسيتم طرحها في ألبوم جنات الجديد إنتاج روتانا قريباً. وأشار إلى أن الأغنية تتميز بطابع غنائي رومانسي، مثل الأغن

أحمد حمدي

أكد الملحن والمنتج محمد رفاعي، أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة للنجمة المغربية جنات، الأيام الماضية.

وأضاف الملحن، في تصريحات خاصة لـ”المال نيوز”، أن الأغنية بعنوان “كل الناس”، وسيتم طرحها في ألبوم جنات الجديد إنتاج روتانا قريباً.

وأشار إلى أن الأغنية تتميز بطابع غنائي رومانسي، مثل الأغنيات التي قدمها لها في ألبوماتها السابقة.

وكشف رفاعي أنه لحن أكثر من أغنية لها في ألبومها الجديد، توزيع موسيقي لعادل عايش وأسامة سامي.

وأوضح أنه يجرى تحضيرات مع نانسي عجرم بعد تعاونه معها في أغنية “الحب زي الوتر” في ألبومها السابق “حاسة بيك”، وإليسا ووائل جسار في ألبوماتهم الجديدة.