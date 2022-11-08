جنات تغني «يابختي بيه» بعد نجاحها في مهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

طرحت النجمة جنات مساء الإثني، أغنيتها الجديدة” يابختي بيه” للجمهور عبر قناتها الرسمية ” يوتيوب” وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أحمد سرور والملحن أسلام رفعت .

الأغنية تميزت بطابع المقسوم الايقاعي الشرقي ممزوج بكلمات غزل بين الحبيبين تقدمها جنات لمحبيها بصوتها بعد نجاح حفلها الأخير الذي أحيته بمهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 وتصدرها للتريند بهذا الحفل .

كما طرحت جنات أغنية منذ أشهر قليلة بعنوان” عارف مين يحبك” كلمات محمد رفاعي وتوزيع شريف قاسم وتم تصوير الكليب مع المخرج اللبناني فادي حداد ، وظهرت فيه جنات باطلالة ملفتة على احدى اليخوت البحرية .

كلمات الأغنية

ده محدش شافه الا وقالي يا بختي بيه

م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه

اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه

ده محدش شافه الا وقالي يا بختي بيه

م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه

اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه

انا مش بجامله..بصو وشوفو اللي عامله

قلبي من نومه قامله..قاله رايح على فين

طب والغلاوة..بصو وشوفو الحلاوة

هو ده ينفع يتساوا..بالناس التانيين

شخصية نادرة مش بتيجي مرتين

غيرلي حياتي وشقلبها وكسر الروتين

من اول مقابلة انا حسيتنا عشرة سنين

شخصية نادرة مش بتيجي مرتين

غيرلي حياتي وشقلبها وكسر الروتين

من اول مقابلة انا حسيتنا عشرة سنين

انا مش بجامله..بصو وشوفو اللي عامله

قلبي من نومه قامله..قاله رايح على فين

طب والغلاوة..بصو وشوفو الحلاوة

هو ده ينفع يتساوا..بالناس التانيين