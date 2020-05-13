“جميناي إنتبرايزس” تطلق مبادرة للنهوض برواد الأعمال خلال أزمة “كورونا”

أطلقت شركة جميناي إنتبرايزس أفريقيا التابعة لمجموعة أوراسكوم مبادرة “جيمناي” للنهوض بريادة الأعمال Gemini Uplift Initiative، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة من أجل إيجاد حلول لمشكلات التشغيل وخلق فرص عمل تساعدهم على بناء مستقبل أكثر استدامة.

تأتي المبادرة في الفترة التي يعاني فيها رواد الأعمال من صعوبات التشغيل والضغوط الاقتصادية، وذلك من خلال طرح ثلاثة مسارات وهي التمويل عن طريق إيجاد فرص استثمارية لتسريع الأعمال، وخلق قنوات لربط رواد الأعمال بالشركات الكبرى لإتاحة فرص تشغيلية جديدة، وأيضا التدريب الموجه المتخصص لمواجهة الأزمات.

تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع أكثر من 45 شريكا محليا وإقليميا ودوليا وتدعو رواد الأعمال والشركات الناشئة في جميع القطاعات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، للتقدم من خلال ملء النموذج المخصص لكل مسار.

المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ، قال تعليقا على المبادرة: “أشعر بالحماس لإطلاق مبادرة جيمناي للنهوض بريادة الأعمال Gemini Uplift Initiative. نحن نؤمن بأهمية التحرك الفوري بالتعاون مع شركائنا لمساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة للحفاظ على أعمالهم خلال هذه الأوقات الصعبة. لن ندع فيروس كورونا يهزمنا”.

ومن جانب،ه قال المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجيمناي إنتبرايزس أفريقيا: “أطلقنا هذه المبادرة إيمانا بأهمية دورنا في تعزيز قطاع ريادة الأعمال. هدفنا هو قيادة الشركات الناشئة نحو استمرارية العمل، والاستدامة الاقتصادية خلال هذه الأوقات العصيبة. أتوجه بالشكر لكل شراكئنا في المبادرة … معا يمكننا القيام بذلك”.

مسار التمويل:

يوفر مسار التمويل فرصا للاستثمار المشترك، والتواصل مع مستثمرين محليين ودوليين محتملين، للمتقدمين من الشركات، بجانب الالتحاق ببرامج مسرعات الأعمال، مع فرص الحصول على جوائز مالية، وخيارات للحصول على تمويل بدون أسهم وذلك بالتعاون مع:

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، ومينت إيجي بنك، ونهضة المحروسة، وشبكة الإسكندرية للاستثمار الملائكي، وكاتاليست بارتنرز، و شبكة الشرق الأوسط للاستثمار الملائكي، وشبكة البحر المتوسط للاستثمار الملائكي، وفاوندشن فنشرز، و ايجبت فنشرز.

مسار خلق قنوات ربط مع الشركات الكبرى:

يعمل المسار على إيجاد قنوات ربط بين الشركات الناشئة مع الشركات الكبرى، وخلق شراكة ومنفعة متبادلة بناءً على احتياجات السوق الملحة، وكذلك توفير فرص تشغيلية مستدامة لرواد الأعمال، مما يساعد أيضا الشركات الكبرى في توسيع العمليات التجارية خلال فترة زمنية قصيرة وذلك بالتعاون مع:

معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، ومختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوراسكوم للاستثمار، و قمة رايز أب، وقمة تكني، ومبادرة ويتاكر للسلام والتنمية، وشبكة كامليزر للاستثمار الملائكي، وفاوندرز انستيتيوت القاهرة، وكونسلتنج باد، وقمة محور أفريقيا، وجيمناي القابضة.

مسار التدريب الموجه:

يوفر مسار التدريب الموجه فرصة الحصول على التوجيه المالي، والقانوني، وفي مجال الموارد البشرية، والإعلام بالتعاون مع:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC، وبلتون المالية، وكيه بي إم جي حازم حسن، ومنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وإنجاز مصر، وفلك، وفلات٦ لابز، وشركتك فكرتك، وشبكة القاهرة للاستثمار الملائكي، و سييد ستارز، وكيدزانيا، وملائكة هيم، والشواربي للاستشارات القانونية، وبيراميدز ١٣٨، وكالت أرك، ومنظمة رواد الأعمال، ومجموعة ألفا، ومارشال جولدسميث.