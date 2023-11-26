«جميل موتورز» و«GAC موتور» يفتتحان أول مركز خدمة متكامل للعلامة الصينية في مصر

اعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل الوحيد لعلامة GAC في مصر، عن افتتاح أول مركز خدمة متكامل (4S) في مصر، بمنطقة أبو رواش بما يتضمنه من صالة عرض لمبيعات السيارات الجديدة من طرازات علامة GAC. ومركز خدمات ما بعد البيع يشمل مركز صيانة ومنفذ بيع بقطع الغيار والإكسسوارات. الى منطقة مخصصة لمبيعات السيارات المستعملة وخدمات استبدال السيارات.

حضر الافتتاح فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة للعمليات الدولية بمجموعة عبد اللطيف جميل، و وانغ شونشينغ، نائب المدير العام لشركة GAC موتور الدولية، وطارق عبد اللطيف، مدير عام شركة جميل موتورز مصر، ووفد من قيادات المجموعتين بالخارج.

إضافة إلى أن حفل إطلاق العلامة الصينية شهد حضور أولى العملاء الجدد لعلامة GAC في مصر لاستلام سيارتهم واللذين قاموا بحجزها وشرائها أثناء فترة ما قبل التقديم الرسمي لعلامة GAC في مصر.

قال طارق عبد اللطيف، مدير عام شركة جميل موتورز مصر، إنه تم افتتاح أول مركز خدمة متكامل (4S) لعلامة GAC موتورز في مصر والذى يلبي احتياجات عملائنا، تم تجهيزه وفقا لأحدث المعايير العالمية لعلامة GAC الدولية، والتي تم تطبيقها ولأول مرة في مصر، وفخور بنجاح شركتنا في الانتهاء من أعمال تشييد وبناء هذا المركز الضخم خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر من العمل المتواصل على مدار الساعة. وأن هذا الاطلاق هو بمثابة خطوه مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصري، وتقديم تجربة فريدة واستثنائية لعملائنا.

وأضاف “يعد المركز الجديد مركزاً متكاملاً يقع على مساحة 41000 متر مربع، ويضم صالة عرض تبلغ مساحتها 600 متر مربع، يعكس تصميم صالة العرض الفلسفة المتميزة والحديثة والمتقدمة تقنيًا لشركة GAC العالمية، كما يتضمن منطقة مخصصة لاستراحة العملاء لاستضافة عملاءGAC أثناء انتظار سيارتهم، تم تجهيزها على أعلى مستويات الراحة والرفاهية. ومزودة برؤية بانورامية يمكن العميل من متابعة عملية الصيانة الخاصة بسيارته بجميع مراحلها. كما يضم المركز منطقة مخصصة لخدمات ما بعد البيع تقع على مساحة 1700 متر مربع تقريبا، تم تجهيزها وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الأكثر تطوراً التي تساهم في زيادة جودة الإصلاح وتقليل زمن الصيانة. ويضم المركز ورشة عمل مكونة من 11 كابينة للأعمال الميكانيكية و11 أخرى للسمكرة والدهان. بطاقة استيعابية تسع لاستقبال ما يصل إلى 65 سيارة يوميًا. كما يضم مستودع ومنفذ بيع لقطع الغيار والاكسسوارات”.

وأشار إلى أنه تم اعتماد مراكز الخدمة التابعة لشركة جميل موتورز وكيل علامة GAC في مصر، على أفضل الموارد البشرية من أمهر المهندسين والفنيين أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال صيانة السيارات.

ويقدم المركز خدمات أخرى لدعم العملاء والتيسير عليهم من خدمات التقسيط، حيث توفر شركة جميل موتورز مصر، مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية المختلفة لتناسب القوة الشرائية لمختلف العملاء، كما تقدم خدمات استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة أو مستعملة نقدا أوبالتقسيط وغيرها من الخدمات.

وأكد أن وانغ شونشينغ، نائب المدير العام لشركة GAC موتور الدولية، أنها متطلعة لإطلاق علامة GAC في مصر حيث تتمتع السوق المحلية بإمكانيات نمو كبيرة، ونعتقد أن سياراتنا وخدماتنا ستحظى بشعبية هائلة لدى العملاء المصريين.

وأوضح أن الشراكة مع مجموعة “عبد اللطيف جميل” تعد واحدة من أكبر وكلاء السيارات ليست في مصر فحسب، بل وعلى مستوى الوطن العربي والدولي ككل. وإن افتتاح هذا الصرح يعد خطوة مهمة بالنسبة لنا لتعزيز تواجدنا في السوق المصري.

وذكر أن شركة جميل موتورز مصر، هي الشريك المناسب لوضع الأسس المتينة لتنمية قاعدة عملاء علامة GAC في مصر حيث إنهم يعتمدون على معايير عالية الجودة كما أنهم يضعون العملاء على رأس أولوياتهم ونصب أعينهم ولديهم القدرة على إدارة عمليات ناجحة لدعم عملاء GAC المميزين. وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم والعمل دوما على إرضائهم وكسب ثقتهم”.

وتابع وانغ “نحن ملتزمون بتقديم مجموعة متنوعة من السيارات عالية الجودة لعملائنا في مصر. نحن واثقون من أن جميع طرازاتنا من علامة GAC ستحظى بقبول كبير في السوق المصرية”.

وعلى هامش الافتتاح، م الاحتفال بتسليم أول دفعة من طراز GAC EMPOW إلى أصحابها الجدد. مما يعكس مدى ثقة والتزام شركة جميل موتورز مصر، نحو عملائها.

وتضمن الافتتاح معرضًا لأحدث طرازات علامة GAC العلامة الصينية الجديدة الفاخرة، ما بين السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. (SUVs). بما في ذلك GS4 الجديدة كليًا، وEMPOW، وEMZOOM، وEMKOO، حيث حرص الحضور على مشاهدتها والتعرف على مواصفاتها عن قرب. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة جميل موتورز مصر، لتعزيز تواجدها في السوق المصري، وتقديم مجموعة متنوعة من السيارات عالية الجودة لعملائها.

ومن هنا يتضح أن علامة GAC موتور تهدف إلى وضع معايير جديدة للجودة والإحترافية، لتأسر السوق المصري المميز. ويعكس مدى استعداد وتوجه شركة جميل موتورز مصر بالتعاون مع شركة GAC موتور- إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين، للظهور كلاعب رئيسي في مشهد السيارات في مصر.