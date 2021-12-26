جميل: البنك الأهلي يستحوذ علي 60% من معاملات التجارة الإلكترونية في مصر

كشف محمد جميل رئيس قطاع القنوات البديلة ومبيعات التجزئة فى البنك الأهلي المصري أن البنك يستحوذ على نحو 60% من معاملات التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرا إلى أنه يستحوذ على 47% من إجمالي ماكينات الدفع الإلكتروني "POS". وأكد جميل أن…

كشف محمد جميل رئيس قطاع القنوات البديلة ومبيعات التجزئة فى البنك الأهلي المصري أن البنك يستحوذ على نحو 60% من معاملات التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرا إلى أنه يستحوذ على 47% من إجمالي ماكينات الدفع الإلكتروني “POS”.

وأكد جميل أن إجمالي الماكينات بالسوق المصرية يصل إلى حوالي 700 ألف، موضحا أن البنك الأهلي لديه نحو 325ألف ماكينة “POS” .

وقال جميل أن البنك الأهلي يستحوذ على قرابة 36% من بطاقات الائتمان في مصر عبر حوالي 16 مليون بطاقة متنوعة.

ولفت جميل إلى توجه البنك الأهلي إلى إطلاق حلول رقمية جديدة لتحويل الهواتف الذكية لدى التجار إلى نقاط دفع إلكتروني” POS” لتسهيل التعاملات المالية وتقليل التكاليف بتجربة جديدة.

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بتوزيع نقاط البيع عن المعاملات الرقمية أسهمت في انتعاش مشتريات الأون لاين ماركت بالإضافة إلى انتشار ماكينات الدفع الإلكتروني.

من جانبه، قال أشرف عطية الشريك المؤسس لمنصة “زبوني” إنها بدأت عملها في الخليج منذ 3 سنوات ولديها 6 آلاف تاجر حاليا في أسواق الإمارات والسعودية والأردن، لافتا إلى أن المنصة بدأت نشاطها في مصر منذ شهرين وتتعامل مع جميع الشركات التي تخاطب عملاءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت عطية إلي أن المنصة تستهدف تيسير جميع معاملات التجارة الإلكترونية دون الحاجة إلي متخصصين أو فنيين.

جاء ذلك على هامش مؤتمر إطلاق تطبيق “جوميا باي” كمقدم وميسر لحلول الدفع الإلكتروني بعد حصولها على ترخيص البنك المركزي.