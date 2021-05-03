جميلة عوض مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

يستضيف برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال اليوم في الحلقة 21 الفنانة الشابة جميلة عوض.

وبرنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

وتقدم عوض في رمضان هذا العام دور من أصعب الأدوار المركبة من خلال شخصية تمارا في مسلسل ” حرب أهلية ” بطولة النجمة يسرا.

وتقدم عوض دورة الابنة المعقدة نفسيا والتي لا تتواني عن القيام بأفعال عدائية تجاه من حولها.

وقدمت جميلةعوض العديد من الأدوار الأخرى في مسلسلات ناجحة متعددة منها دورها في مسلسل ” لا تطفئ الشمس ” والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان الماضي. جميلة عوض

رامز عقله طار الحلقة 20 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.