جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض الخميس، متجاوزة أدني مستوي في شهر وربع، وهو ما يمثل نهاية سيئة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي سجل الأداء الأسوأ منذ أكثر من نصف قرن.

أنهت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الشهر والربع الثاني في المنطقة السلبية، حيث سجل إس آند بي 500 أكبر انخفاض في النصف الأول بالنسبة المئوية منذ عام 1970.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية

شهد مؤشر ناسداك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على الإطلاق في الفترة من يناير إلى يونيو، في حين عانى مؤشر داو جونز من أكبر انخفاض في النسبة المئوية في النصف الأول منذ عام 1962.

سجلت جميع المؤشرات الثلاثة انخفاضاتها الفصلية الثانية على التوالي، كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في 2015 لمؤشر إس آند بي وداو و2016 لمؤشر ناسداك.

بدأ العام بارتفاع حالات الاصابة بكورونا بسبب متغير اوميكرون. ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم المرتفع لعقود من الزمان، والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود محتمل.

قال بول كيم، الرئيس التنفيذي في Simplify ETFs في نيويورك: “طوال العام كان هناك شد وجذب بين التضخم وتباطؤ النمو، وتحقيق التوازن بين الأوضاع المالية المتشددة لمعالجة مخاوف التضخم ولكن في محاولة لتجنب الذعر الصريح”.

وأضاف: “أعتقد أننا على الأرجح في حالة ركود بالفعل والسؤال الوحيد الآن هو إلى أي مدى سيكون الركود قاسياً؟”، وتابع : “أعتقد أنه من غير المرجح أن نشهد هبوطًا بسيطًا”.

البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس لم تفعل الكثير لتهدئة تلك المخاوف، انخفض الدخل المتاح للإنفاق، وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي، وظل التضخم حارًا وارتفعت مطالبات البطالة.

تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي

قال أوليفر بورش، نائب الرئيس الأول مؤسسة ويلث إسباير إدفايزرز في نيويورك: “لقد بدأنا نشهد تباطؤًا في الإنفاق الاستهلاكي”، “ويبدو أن التضخم يؤثر سلبا على المستهلك العادي وهذا يترجم إلى أرباح الشركات وهو ما يدفع سوق الأسهم في نهاية المطاف”.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 253.88 نقطة أو 0.82% إلى 30775.43 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 500 33.45 نقطة أو 0.88% إلى 3785.38 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 149.16 نقطة أو 1.33% إلى 11028.74.

أغلقت ثمانية من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز على تراجع، حيث تصدرت المرافق الرابحين وحققت الطاقة أكبر انخفاض في النسبة المئوية.

لكن الطاقة كانت القطاع الرئيسي فقط الذي حقق مكاسب منذ عام حتى تاريخه، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط الخام بسبب مخاوف الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في يونيو، حيث سجل مؤشر إس آند بي 500 أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يونيو منذ الأزمة المالية.

ستؤدي المخاوف بشأن التضخم إلى تثبيط طلب المستهلكين وتهديد هوامش الربح، مما سيجعل المشاركين في السوق يستمعون عن كثب إلى التوجيهات المستقبلية.