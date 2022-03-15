«جميرا إيجيبت» تطلق «كوف» زايد الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه

تخطط شركة «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقارى، لإطلاق مشروع «كوف» بالشيخ زايد الجديدة، باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه، ليصبح ثانى مشروعات الشركة فى السوق المحلية بعد «نايا باى» الساحل الشمالى.

وقال المهندس هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى للشركة إن «كوف» يقع على طريق مصر – إسكندرية الصحراوى، بمساحة 50 فدانا، و يضم 168 وحدة مخصصة للإسكان الفاخر سواء فيلات مستقلة أو «توين هاوس».

وتابع – خلال مؤتمر صحفى أمس بحضور «المال» – إن المشروع مقام بالشراكة مع إحدى الشركات المالكة للأرض مقابل نسبة من المبيعات، موضحا أنه من المستهدف تحقيق مبيعات إجمالية للمرحلة الأولى تقارب 2 مليار جنيه.

الدناصورى: المشروع مخصص للإسكان الفاخر و 2 مليار مبيعات مستهدفة للمرحلة الأولى

وأشار إلى أن شركته تترقب الحصول على التراخيص اللازمة لبدء الإنشاءات، بعد انتهاء مكتب الغنيمى للاستشارات الهندسية من إعداد التصميمات النهائية للمشروع، فيما تصل مدة تنفيذه 3.5 سنة.

وأكد أن شركته تستهدف من المشروع الجديد تواجد شريحة من العملاء من المصريين بالخارج أو مواطنى الخليج، فى إطار عملية تصدير العقار.

وأوضح أن «جميرا إيجيبت» تعتمد على الموارد الذاتية فى تغطية التمويلات اللازمة للإنشاءات فى مشروعاتها المختلفة، ولكنها تسعى فى الفترة المقبلة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لتوفير نظم سداد ميسرة للعملاء الراغبين فى الشراء.

وأضاف «الدناصورى» أن «كوف» يتمتع بعدة مميزات عديدة منها «كلوب هاوس» خاص و منطقة تجارية ترفيهية، كما سيتم الإعلان قريبا عن العلامات التجارية و الترفيهية و أيضا شركة إدارة المشروع .

وأشار إلى أن استثمارات «جميرا إيجيبت» فى السوق المحلية ارتفعت إلى 11 مليار جنيه بعد إطلاق «كوف»، بجانب مشروع «نايا باى» الساحل الشمالى الذى يبلغ حجم استثماراته 7 مليارات.

وأوضح أن شركته تستهدف تقديم مشروعات عقارية استثنائية تتماشى مع التطور العمرانى، بجانب تحقيق رغبات العملاء فى تقديم منتج متميز، مع إتاحة تنوع لافت فى الوحدات يصل إلى 380 مترا للفيلا لتلبية رغبات العملاء.

وأشار إلى أن شركته طرحت خلال أقل من سنة من ظهورها فى السوق مشروع «نايا باى» بالساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة مصمم بالطراز المعمارى اليونانى الحديث، والذى لقى إقبالا لافتا- وفقاً له- ظهر فى عمليات الشراء.

وألمح إلى أن خطة «جميرا إيجيبت» فى العام الجارى تشمل طرح مزيد من المشروعات خاصة فى منطقة شرق القاهرة، نظرا لما تتمتع بها هذه المنطقة الحيوية من ارتفاع الطلب.

وأكد أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى فى مختلف المشروعات.