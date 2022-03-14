«جميرا إيجيبت» العقارية تطلق «Cove» الشيخ زايد الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه

أعلنت شركة جميرا إيجيبت للاستثمار العقارى، عن إطلاق ثانى مشروعاتها بالسوق العقارية بأحد أكثر المناطق تميزاً بمنطقة زايد الجديدة وهو مشروع Cove باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وتأتي الخطوة فى إطار خطة جميرا إيجيبت التوسعية الموضوعة من قبل الإدارة والتى تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية المتنوعة خلال الثلاث سنوات المقبلة فى عدد من المدن الجديدة تماشيا مع توجهات الدولة فى تحقيق تنمية عمرانية وتوسعات مخططه من أجل زيادة الرقعة العمرانية فى مصر.

وقال المهندس هشام الدناصورى الرئيس التنفيذى لشركة جميرا ايجيبت للاستثمار العقاري، إن Cove يقع بمنطقة زايد الجديدة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوى مباشرة.

وتبلغ مساحة المشروع 50 فدانا كمرحلة أولى وثانية بإجمالى استثمارات مبدئية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه للمرحلتين الأولي والثانية، لتصل إجمالى استثمارات الشركة بالسوق 11 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المشروع سكنى فاخر نظراً للمنطقة التى تقع بها الأرض والتى تعتبر من أكثر مناطق زايد الجديدة تطورا.

وأوضح أن المشروع يضم 168 وحدة فى المرحلة الأولى و مكون من Standalone Villas ، Town Houses ، Twin Houses فيلات مستقلة وتاون هاوس وتوين هاوس وأن المصمم المعمارى للمشروع مكتب الغنيمى للاستشارات المعمارية.

وأضاف الدناصورى أنهم يستهدفون من تواجدهم بالسوق المصرى تنفيذ مشروعات استثنائية تتماشى مع التطور العمرانى غير المسبوق الذى تشهده مصر الآن وتحقق رغبات العملاء فى تقديم منتج عقارى متميز يحدث علامة فارقة فى السوق المصرى.

ولذلك تحرص الشركة دائما على اختيار أماكن مشروعاتها بعناية فائقة وتفرد من حيث موقع المشروع الذى يبعد دقائق من المحاور والطرق الرئيسية.

تنوع مساحات المشروع لتلبية جميع رغبات عملاء الشركة

مشروع Cove يبعد عن محور26 يوليو 10 دقائق وعن محور روض الفرج 9 دقائق وكوبرى الفريق محمد علي 5 دقائق ومطار سفينكس 5 دقائق ومحور الضبعة 5 دقائق ووصلة دهشوردقيقتين والمتحف المصرى الكبير 20 دقيقة.

وتطرق لحرص جميرا إيجيبت أيضا على تنوع المساحات بالمشروع من 290 م إلى 380 م للفيلات المستقلة ومن 235 م إلى 270 م للتوين هاوس و200 م للتاون هاوس وذلك لتلبية كافة رغبات عملائها ، وتوفير مشروعات عالية الرقى ومتميزة الخدمات لتكون إضافة قوية للسوق العقارى المصرى تفوق كافة التوقعات وتسهم بشكل أساسي فى تغيير مفهوم العمارة والتنمية المستدامة سواء لمشروع نايا باى أو كل مشروعات الشركة المستقبلية.

وأضاف الدناصوري، أن مشروع ” Cove” يتمتع بمميزات عديدة حيث إن واجهة الطريق بها ال Club Houses الخاص بالمشروع ومنطقة تجارية ترفيهية ومسجد.

وسوف يتم الإعلان قريباً عن العلامات التجارية والترفيهية و أيضا شركة إدارة المشروع Management Facility التى سوف تقوم شركة جميرا إيجيبت بالتعاقد معها لمشروع Cove.

وأشار إلى أن جميرا إيجيبت للاستثمار العقارى طرحت فى أقل من سنة من ظهورها بالسوق المصرى؛ مشروعين الأول مشروع نايا باى بالساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة و الذى يبلغ حجم إستثماراته 7 مليارات جنيه المصمم بالطراز المعمارى اليونانى الحديث من قبل مكتب الغنيمى للإستشارات المعمارية ولاقى مشروع نايا باى رواجاً كبيراً من حيث تنوع المساحات به من 65 م الى 520 م وتنوع الوحدات به من فيلات فاخرة مستقلة و تاون هاوس و توين هاوس و شاليهات.

ويعد مشروع نايا باى من أميز المشاريع بالساحل الشمالى لوجود بحيرات الـ Crystal Lagoons بمساحة 60.000 م تضمن شاطئ خاص لكل وحدات المشروع.

وأوضح الدناصورى أن الشركة تعمل جاهدة على الارتقاء بمفهم المجتمعات السكنية من حيث اختيار أميز المواقع و تقديم أفضل الخدمات لتعزيز رؤية القيادة السياسية فى مصر من حيث بناء مجتمعات عمرانية و سكنية وتضمن راحة قاطنيها و رؤية الدولة لعام 2052 بتحقيق تنمية شاملة مستدامة ومنتجات عقارية ذات قيمة استثمارية توفر لقاطنيها الراحة والسعادة والاطمئنان.

مشيرا إلى أن خطة الشركة خلال ٢٠٢٢ التوسع فى طرح المزيد من المشروعات وإن وجهتهم المقبلة ستكون مشروعا جديدا بشرق القاهرة نظرا لما تتمتع بها هذه المنطقة الحيوية من طلب عالى جدا.