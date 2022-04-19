علمت «المال» أن شركة التجزئة الشهيرة «جملة ماركت» تقدمت لشراء قطعة أرض فى مدينة دمياط الجديدة، بهدف إنشاء فرع لها فى إطار توسعاتها فى مختلف المحافظات.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر للبيع فى مدينة دمياط الجديدة خلال فبراير الماضي، وتم تحديد سعر بيع المتر بقيمة 13 ألفًا و885 جنيهًا.

وبالفعل شهدت قطعة الأرض إقبالًا من جانب المستثمرين، وتقدم لشرائها عدة شركات، وتم فتح المظاريف الفنية المقدمة التى نتج عنها تأهل 3 شركات للمنافسة النهائية، وهى «جملة ماركت» و«لينز للتنمية العمرانية»؛ و«مسك للتنمية العمرانية والمقاولات».

ومن المقرر أن تعقد اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة لفض المظاريف المالية المقدمة من الشركات يوم 25 أبريل الحالى، تمهيدًا للكشف عن اسم الشركة الفائزة.

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فقد تأسست «جملة ماركت» منذ عام 1948، وبدأت العمل فى مجال بيع العطارة والحبوب والبن والشاى فى أسواق المنشية بالإسكندرية، ثم تطور النشاط إلى البيع بالجملة؛ وفى مرحلة تالية واصلت التوسع بإضافة أنشطة جديدة، منها الاستيراد حتى أصبحت من أكبر المستوردين على مستوى الشرق الأوسط.

وتملك جملة ماركت 42 فرعًا على مستوى الجمهورية بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والدقهلية والغربية والبحيرة ومرسى مطروح والساحل الشمالى.

يشار إلى أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية لمدينة دمياط الجديدة تبلغ 6067 فدانًا ما بين مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وسياحية وترفيهية، ويبلغ عدد سكانها الحالى 165 ألف نسمة، ومن المستهدف وصولهم إلى 500 ألف بحلول 2027.

وتجاوز حجم الاستثمارات فى المدينة 7.9 مليار جنيه، من ضمنها 4.1 مليار بقطاع الإسكان، و3.3 مليار بالمرافق، و445.9 مليون بالخدمات، و58.4 مليون بالزراعة.

ونشرت «المال» سابقًا تقريرًا يتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية خلال فبراير الماضى 64 قطعة أرض للبيع فى 24 مدينة جديدة، عبر آلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2020 .

ومنذ مارس 2020، أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة أيضًا.