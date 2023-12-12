جمعية هيا: نجحنا في مضاعفة صادرات التمور والعنب وحظر تصدير البصل لم يؤثر على السعر

أكد المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية هيا أن دور الجمعية هو نقل التكنولوجيا وتدريب المزراعين علي المعاملات الزراعية الجيدة .

وكشف البلتاجي خلال فاعليات معرض فوود افريكا اليوم أن جمعيته نجحت في الوصول بحجم صادرات العنب إلي 140 ألف طن عنب سنويا كما يوجد تركيز حاليا على التمور حيث سترتفع عدد النخيل إلي مليوني نخلة العام الحالي كما تضاعفت الصادرات الي 40 ألف طن بدلا من 20 ألف طن .

وطالب البلتاجي بتفعيل القوانين التي تخدم القطاع مثل قانون التعاونيات كما انخفضت نسبة متبقيات المبيدات .

وقال أنه يجب علي صندوق دعم الصادرات أن يقوم بدوره بالكامل و أن يتم دعم المزارعين والمصدرين .

وأكد أن العالم يتغير والان تنتشر الزراعة الرقمية في الدول العظمي ويجب الاستفادة من التكنولوجيا .

وكشف أن حظر تصدير البصل سوف يعمل على لجوء المستوردين لأسواق أخري وكان من الأفضل الجلوس بين الحكومة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرار كما أنه لم يؤثر على السعر.

جاء ذلك خلال أولى أيام المعرض الدولي Food Africa المقام بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن Food Africa أكبر معرض تجاري دولي في القارة الأفريقية، متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، للجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل، كمنصة فريدة للوصول إلى السوق المصرية الضخمة والصناعة الزراعية المزدهرة في أفريقيا، والفرص الزراعية الكبرى في مصر وأفريقيا.