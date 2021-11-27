جمعية نقل البضائع تؤكد استمرار أزمة الشاحنات المصرية بميناء سفاجا

كشف خالد قناوى، أمين عام الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة، عن استمرار تكدس الشاحنات بميناء سفاجا المصري، وذلك بسبب مشكلات نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )، والذي بدأ تطبيقه أول أكتوبر الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن هناك صعوبة في التعامل مع نظام التسجيل المسبق للشحنات، نتيجة الصغط على النظام الجديد من الشركات التي تطلب التسجيل لشحناتها، بالإضافة إلى الرسوم التي يتم دفعها للشركات المسئولة عن تنفيذ النظام الجديد.

وبخصوص تصريحات مسئولي مصلحة الجمارك بشأن إنهاء التكدس بميناء سفاجا لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الأزمة ليست في موظفي الجمارك، بقدر ما يجد أصحاب البضائع التسجيل في النظام الجديد من قبل المستوردين، وهو ما أدى إلى رفض العديد من الشحنات التي تم استيرادها عبر ميناء سفاجا من السعودية.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات الدكتور أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، أن جمارك ميناء سفاجا البحري، تمكنت من إنهاء تكدس الشاحنات بالميناء وعودة العمل بشكل يومي منتظم بعد انتهاء تدريب المستخلصين والمستوردين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» و«mts» التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى.

وأضاف أنه تم تقليص زمن الإفراج الجمركي لساعات قليلة، وخفض تكلفة عملية الاستيراد، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تم التنسبق مع مختلف أجهزة مجتمع الميناء وهيئة مواني البحر الأحمر، ودعم الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير مصلحة الجمارك.

وكشف القرنشاوي عن موافقة وكيل أول وزارة المالية الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، على قيام جمارك سفاجا بتكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك من عدة مناطق لتدريب الموظفين والمستخلصين والتوكيلات الملاحية وأصحاب الشأن بسفاجا، على التعامل مع منظومة النافذة الجديدة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية اون لاين، وتكليف فريق دعم فني للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

وأوضح مسئول مصلحة الجمارك أن العمل بميناء سفاجا لا توجد به رحلات طويلة المدة مثل باقي الموانئ، حيث تستغرق الرحلة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا من ٧ إلى ٨ ساعات ويمكن للعبارة أن تقوم برحلتين في اليوم الواحد، وأن الشاحنات القادمة تأتي على متن رحلات العبارات اليومية من المواني السعودية وتتراوح ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ شاحنة يوميا.

ووصلت حجم الشاحنات المكدسة بميناء سفاجا مؤخرا قرابة 1200 شاحنة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والبضائع المستوردة لعدم التسجيل على المنظومة الجديدة، وتدخلت الجمارك وتم إنهاء التكدس وعاد العمل بشكل منتظم بالميناء.

وفي سياق متصل أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ عن تعديل جدول إبحارها خلال ديسمبر المقبل، بين ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا السعودي عبر العبارتين القاهرة، والرياض، بعد توقف للعبارة الرياض خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الشركة، في منشور لها للسوق الملاحية، إلى أنه سيكون عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهر الحالي قرابة 5 رحلات، عبر عبارتي القاهرة والرياض ليكون في كل أربعاء من كل أسبوع، إلا أنه تم تعديل أول رحلة لتكون يوم الجمعة بدلا من الأربعاء المقبل وذلك لسؤ الأحوال الجوية، والتي ستكون عبر العبارة القاهرة والتي ستكون بين ميناء ضبا السعودي لميناء ضبا السعودي.

يذكر أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاؤهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـين السريعتـين (القاهرة والرياض) اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.