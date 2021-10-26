اقتصاد وأسواق

جمعية نقل البضائع بالقاهرة تطالب بضرورة التدخل لحل أزمة الشاحنات المصرية العالقة بالسودان

كشف خالد قناوي الأمين العام لجمعية نقل البضائع بالقاهرة قطاع النقل المبرد والجافة، عن وجود المئات من الشاحنات المصرية العالقة بالسودان والتي تحمل الصادرات المصرية للجانب السوداني بسبب الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها البلاد هناك. وأضاف أنه لابد من تدخل الجهات…

السيد فؤاد 9:55 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 9:55 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف خالد قناوي الأمين العام لجمعية نقل البضائع بالقاهرة قطاع النقل المبرد والجافة، عن وجود المئات من الشاحنات المصرية العالقة بالسودان والتي تحمل الصادرات المصرية للجانب السوداني بسبب الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها البلاد هناك.

وأضاف أنه لابد من تدخل الجهات المعنية لإنقاذ الشاحنات المصرية، والتي تقطعت بها السبل من المنطقة ما بين منفذ قسطل الى منطقة الخرطوم وهي مسافة تزيد عن 1000 كيلو متر.

وتشهد السودان تطورات متسارعة يشهدها السودان، من رحم التوترات السياسية الخطيرة بين المكونين العسكري والمدني، والتي وضعت البلد أمام ما وُصف بـ”أخطر أزمة سياسية وأمنية” منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وسط سيناريوهات متفاوتة تفرض نفسها على تحليل الوضع القائم وطبيعة التطورات المحتملة في المرحلة المقبلة.

بينما تراقب أطراف إقليمية ودولية التطورات القائمة وتفاعلات الصراع بين المكونين في السودان، بقلق واسع، على اعتبار أن تلك التطورات لا تتعلق بالسودان وحده، بل إن تداعياتها تنتقل لتشكل تهديدا وتحديات متنامية خارج السودان بشكل مباشر وغير مباشر.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-10-2021

كانت الساعات الأخيرة في السودان حبلى بالتطورات الخطيرة، بدءا بحملة الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية بارزة ووزراء وزعامات حزبية سودانية، وصولا إلى وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وسط استنفار أمني بالبلاد.

وأوضح خالد قناوي في تصريحات خاصة لـ” المال ” إلى استمرار تكدس الشاحنات بميناء سفاجا المصرية، والتي تحمل الواردات من الجانب السعودي بسبب وجود صعوبات تواجه شركات الإستيراد في التسجيل المسبق للشحنات والذي تم تطبيقه مؤخرا على الواردات القادمة عبر الموانئ المصرية مطلع أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضا  الحكومة: لا صحة لنقص السلع الغذائية الأساسية في الأسواق على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه المستوردين وجود بطئ شديد في التسجيل المسبق والنظام الخاص به على موقع نافذة، كما أصبحت كثير من البضائع مهددة بالرجوع مرة أخرى للسوق السعودية، بسبب رفض الجمارك دخول تلك البضائع بدون الحصول على رقم تعريفي والتسجيل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأوضح أن الشاحنات ستقوم بدفع غرامات وأرضيات نتيجة تكدسها بالميناء، موضحا أن ميناء سفاجا لم يعد يمكنه إستقبال أية شاحنات أخرى جديدة، مؤكدا أنه تقريبا تم غلقه من قبل الشاحنات التي تصفها مصلحة الجمارك بأنها مخالفة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، ولم تقوم بإجراءات التسجيل في المنظومة الجديدة.

وتابع ” قناوي ” أن السلطات السعودية قامت بإنذار كثير من السائقين المصريين بإلغاء عملهم في حالة تكرار زيادة الانتظارات بميناء ضبا السعودي، خاصة أن هناك قرابة 100 شاحنة مصرية، لم يمكنها التسجيل في النظام الجديد، وهو ما أصاب هذا السوق بالشلل على حد قوله، خاصة أن النظام الجديد تم تطبيقه فقط على الواردات المصرية القادمة عبر الموانئ، فيما أن الصادرات التي يتم تصديرها من مصر تتم عبر نفس الشاحنات، لتتوقف حركة الصادرات والواردات.

اقرأ أيضا  الزراعة: سعر كرتونة البيض سيكون 44.5 جنيه للجملة و50 جنيها للمستهلك (فيديو)

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

أسعار الأخشاب تعاود الصعود عالميا وسط خفض المعروض ونقص العمالة

أيمن عزام 9:26 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

التموين : تطبيق التحول الرقمي في شركة الدلتا للسكر

محمد مجدي 6:56 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

دورات تدريبية للتوكيلات الملاحية على نظام التسجيل المسبق للشحنات

السيد فؤاد 5:36 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 26-10-2021 وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

عمر سالم 5:28 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

المالية : استمرار الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة مصر على تحقيق مؤشرات مالية قوية

منى عبدالباري 4:40 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

اتحاد الصناعات يشيد بقرار السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ

محمد ريحان 4:15 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21