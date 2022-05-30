جمعية منتجى الألبان EMPA تخطط للمشاركة في الحوار الوطنى الاقتصادى

أكدت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA، الممثل الوحيد لقطاع المزارع النظامية المنتجة للألبان المطابقة للمواصفات القياسية فى مصر، حرصها الشديد على مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجب أن تتضافر كل الجهود فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر.

وأوضحت الجمعية أن قطاع الزراعة يشهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية وما تم إنجازه من مشروعات قومية في هذا القطاع خير دليل، كما أن الدولة لديها رؤية بشأن تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.

وكشفت الجمعية، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أنها أعدّت خطة وإستراتيجية متكاملة للوقوف على كل المعوقات التي تواجه نشاط الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان والحلول المقترحة لإزالة تلك المعوقات.

وترى إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان “EMPA” أن تلك الإستراتيجية سوف تحقق أهداف كثيرة؛ من أهمها تشجيع الاستثمار فى مشروعات الثروة الحيوانية المرتبطة بتلبية احتياجات الأمن الغذائى من خلال زيادة إنتاج اللحوم والألبان، مما يسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.

ومن ثم انخفاض أسعارها، فى ظل المتغيرات المتعاقبة، بدايةً من جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة النقل العالمية وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وكل مدخلات الإنتاج، كل هذه الظروف التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

كما يؤدي ذلك إلى زيادة الاقتصاد القومي من خلال زيادة النسبة التي يسهم بها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة في حجم الاقتصاد القومي والتي وصلت إلى ما يقرب من 15%.

كما يترتب على زيادة تلك المشروعات توفير العملات الأجنبية الصعبة التي تعاني الدولة في تدبيرها لسد العجز في إنتاج اللحوم والألبان.