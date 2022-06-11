جمعية مطوري القاهرة الجديدة تناقش آلية زيادة شقة في مشروعات بيت الوطن

عقد مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات؛ لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وزيادة أوجه التنسيق بين أعضاء الجمعية والجهات الحكومية؛ وعلى رأسها وزارة الإسكان. وجاء في مقدمة الملفات التي تم طرحها في الاجتماع، كيفية تنفيذ قرار وزارة الإسكان المتعلق بالسماح لزيادة وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن المملوكة لأعضاء الجمعية، وحسب قوانين الهيئة والجهاز،

حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مع الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف العام على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خلال الأسبوع المقبل، للوصول لآلية التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

من جانبه قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين الجمعية ووزارة الإسكان، مشيدًا بالدور الذى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية؛ وعلى رأسها قطاع التخطيط والمتابعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال؛ وخاصة أعضاء الجمعية.

وأوضح أن الملف الثاني الذي تمّت مناقشته في الاجتماع، استمرارية معالجة إشكالية لافتات المواقع التنفيذية مع جهاز القاهرة الجديدة، وذلك للوصول لأفضل شكل قانوني يرضي الطرفين بما لا يكون هناك ضرر لأحد.

كما تمّت مناقشة التحضير لمؤتمر التعاون المشترك بين شركات التطوير و شركات التسويق العقاري لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري،

حيث تم الاتفاق على أن يكون مؤتمر ذا مستوى يليق بعنوانه والحضور الكرام، وأن تكون أجندة المؤتمر مفيدة للجميع وتكون سببًا لسرعة عجلة المبيعات العقارية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أنه تم التحضير لندوة الفاليو إنجينيرنج والتى تختص بالأمور الهندسية والفنية والتنفيذية للمنشآت، بحضور كوكبة من المتخصصين؛ وذلك لكسب ونقل الخبرات بين المطورين مما يعمل على تسريع عجلة الإنتاج مع أسس هندسية سليمة ومدروسة.

كما تمّت مناقشة علاقة الجمعية بمجلس أمناء القاهرة الجديدة، حيث تم الاتفاق على السعي الجاد لعقد لقاء مع رئيس مجلس الأمناء بشكل يليق بمهام المجلس والخدمات التي يقدمها، وذلك لعمل ربط مباشر بين أعضاء الجمعية والمجلس ساعيًا لخدمة مدينة القاهرة الجديدة.