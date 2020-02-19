«جمعية مطوري القاهرة الجديدة» تنافس على 8 مقاعد في انتخابات «الاستثمار العقارى»

قال حسن جودة عضو المكتب الفنى لجمعية المطورين العقاريين للتنمية بالقاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من التراخيص الرسمية للجمعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- إن الجمعية تضم حاليا ما يزيد عن 100 مطور عقارى فى مدينة القاهرة الجديدة من إجمالى 177 شركة تطوير تعمل فى المدينة.

وأوضح أن الجمعية تستعد للإعلان الرسمى عنها فى مؤتمر صحفى نهاية الشهر الجارى بحضور ممثلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف المنافسة على 8 مقاعد فى الانتخابات المقبلة لشعبة الاستثمار العقارى والتى من المقرر إقامتها فى مارس المقبل، خاصة وأن لديها ما يزيد عن 50 عضوا داخل الشعبة.

وأكد أن الهدف من تأسيس الجمعية الحفاظ على السوق العقارية فى مدينة القاهرة الجديدة وحل مشكلات الشركات مع العملاء ووزارة الإسكان.

وأشار إلى سعي الجمعية إلى توفير التمثيل المهنى والدفاع عن الأعضاء وتيسير الوصول للمعلومات وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية وإقامة التعاون والتحالفات الاستثمارية والتسويقية وخلق بيئة عمل جيدة والحفاظ، على حقوق العمال والموظفين.

ولفت إلى أن الجمعية تضم لجان الدعم والمتابعة والتى تعمل على مقاومة الهجوم غير المبرر على الشركات، والإشراف على تنفيذ مواثيق الجمعية لجميع الشركات وتوفير أسعار مناسبة لمواد البناء والإعلانات الخارجية بالشوارع، ولجنة الاستثمار والتغيير والتى تختص بتحديد متوسط «الأوفر برايس» لمتر الأراضى وتنظيم الطلب على الأراضى من جانب الشركات و تحديد الحد الأدنى لسعر متر الوحدات السكنية والالتزام بالمتابعة.

وأشار إلى أن الجمعية تضم أيضا اللجنة الإدارية والقانونية والتى تعمل على توفير أنظمة التأمين الطبى والاجتماعى، بالإضافة إلى الشئون القانونية والتى تتولى عقود بيع موحدة لشركات الجمعية، وكذلك التعامل مع الجهاز والترخيص وتولى كل الشئون القانونية.

وأكد أن الجمعية تضم لجنة التسويق والإعلام والتى تتولى التمثيل الرسمى للجمعية وصياغة ونشر القرارات والبيانات والتسويق لها بكل الأشكال وكذلك لجنة تنمية الموارد البشرية والتى تعمل على تدريب العاملين لرفع كفاءتهم وترشيح موظفين للشركات عن الحجاز وكذلك الحفاظ على حقوقهم.