جمعية مطوري القاهرة الجديدة تعقد مؤتمرها الأول لمناقشة تحديات القطاع العقاري

عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية مؤتمرها العقارى الأول بحضور عدد من مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والمهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس فتح الله فوزى الخبير العقاري، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقاري المصري وفي مقدمتها آثار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السوق المصرية.

من جانبه قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، غن المؤتمر الذي عقدته الجمعية جاء في توقيت مهم للغاية، نظرا لأنه تم استعراض جميع التحديات التي يعاني منها المطورون وأصحاب الشركات العقارية، وتم وضع بعض الحلول المؤقتة لحين التوصل لحلول جذرية لهذه المشاكل والتحديات.

وأوضح أنه من أبرز التحديات التي تمثل الأكبر في الوقت الحالي للقطاع العقاري المصري هي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير في زيادة نسبة التضخم العالمي وارتفاع أسعار مواد البناء داخل السوق العقارية المصري، بصورة كبيرة وغير متوقعة.

وأضاف البستاني، أن المؤتمر ناقش القرارات الأخيرة التي صدرت من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خاصة فبما يتعلق بتنظيم القطاع العقاري حيث تم مناقشة العلاقة بين المطور والمسوق العقاري، وظاهرة ارتفاع عمولات التسويق، وظاهرة الكاش باك، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء على المطور وزيادة التكلفة على العميل.

وقال المهندس محمد البستاني، إنه على هامش المؤتمر، تم عقد ندوة حول الهندسة القيمية Value engineering “، وحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد عبد الغني، والمهندس المعماري هشام هلال.

موضحا أن الهندسة القيمية تختص بتخفيض تكاليف الانشاء بدون المساس بجودة وأمان المنشآت عن طريق إيجاد بدائل أو حلول للبنود الانشائية مما يكون له عظيم الأثر في تقليل الإنفاق في التنفيذ في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات.

وأكد أنه علي هامش المؤتمر، تم تكريم كل من المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس فتح الله فوزي، وإهداء درع الجمعية لهما.

وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إلى أنه تم الاتفاق على إعداد وتنظيم ورش عمل تناقش كل ما تم استعراضه داخل المؤتمر، بما يحقق مصلحة القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.

وأوضح أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم جميع التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.

وقال : ” القطاع العقاري يمثل 25%؜ من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا إلى أن التوسع العمراني وصل لنسبة 14% نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.