جمعية مطوري القاهرة الجديدة تتقدم بعدد من المقترحات لجهاز المدينة

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة أن أعضاء الجمعية البالغ عددهم 75 شركة يساندون بكل قوة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على النشاط الاقتصادي وعلى رأسه القطاع العقارى فى ظل أزمة كورونا، مشيدا بجميع الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية.

وأعلن البستانى عن مساندة الجمعية لقرارات وزارة الإسكان فيما يخص القرارات المنظمة للعمل بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن الجمعية خاطبت المهندس أمين غنيم رئيس مدينة القاهرة الجديدة لزيادة آفاق التعاون بين الجمعية والجهاز لتسهيل الإجراءات على المطورين بما يحقق مصالح الجهاز والمطور والعميل.

وأعرب البستانى عن تقدير الجمعية للمهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الذى يحرص على

دائما على حل المشاكل التى يعانى منها المطورين العقاريين.

وأكد البستانى أن الجمعية تقدمت بمذكرة شملت اقتراح حلول للمشاكل التى يعانى منها المطورون لجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

ووعد المهندس أمين غنيم بدراستها والاستجابة لها فى ظل حرصه على التعاون مع كل المطورين بهدف تحقيق مصالح المواطنين وشملت المذكرة البنود الآتية:

1ـ على ضوء كتاب جهاز القاهرة الجديدة رقم 424789 بتاريخ 2019/11/2 وما تضمنه اعتراض بعض الملاك على توحيد الواجهات وبالإشارة إلى كتاب الشركات العقارية بالقاهرة الجديدة والوارد برقم 4286 بتاريخ 2020/1/5 والمقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة.

وفي نفس السياق تمت الموافقة بتاريخ 2020/2/11 من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بالمقترح المقدم رقم اثنين بتوحيد الطابع المعمارى من خلال ألوان محددة مع اختلاف التصاميم وحتى الآن لم يتم تطبيق المقترح.

2ـ وضع آلية محدده للتواصل لمعرفة قيمة القسط الخاص بأراضى منطقة بيت الوطن بالدولار من خلال الإيميل.

3 ـ سرعة ومتابعة تنفيذ مرافق (حى القرنفل – حى الاندلس – حى تمر حنة – حى اللوتس – منطقة بيت الوطن).

4ـ تعيين موظف آخر لمساعدة الموظف الحالى لسرعة إصدار تراخص المباني الخاصة بمنطقة بيت الوطن.

5ـ إعادة النظرفي رسوم تراخيص لافتات المواقع لتشجيع الشركات على التسويق للمنطقة وتعميرها بشكل سريع.

6ـ السماح لجمعية مطورى القاهرة الجديدة بتدشين حملة إعلانية وترويجية للمدينة ووضع آليه للتواصل مع الجمعية بشكل مباشر والتي تمثل عدد 75 شركة تطوير عقارى بالقاهرة الجديدة، وذلك للمساعدة في حل اى مشكلات .