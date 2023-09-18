جمعية مطورى القاهرة الجديدة تعقد ورشة عمل لتحديد أسهل الطرق لتطبيق الاستدامة

عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بالتعاون مع شركة Dots Hub ورشة عمل للمعماري هشام هلال استشارى الهندسة المعمارية والأبنية الصديقة للبيئة، بعنوان “أسهل طريق للاستدامة للوصول لأهداف غير متوقعة” بيئيًّا، واقتصاديًّا، وجماليًّا.

‎قال المهندس هشام هلال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة كرايتيريا ديزاين جروب، إننا نهدف لتقديم حلول معمارية تسهم فى تنفيذ مشروعات عقارية تتوافق مع الإنسان وبيئته وقيمه، مما يخلق التوازن فيما بينها وإيجاد الحلول فى التصميمات المعمارية التي تستهدف بالمقام الأول خفض التكلفة الإنشائية وتكلفة التشغيل لخلق نوعية من العقار قابلة للتصدير بمعايير عالمية.

التكلفة المرتفعة

وأوضح أن التكلفة المرتفعة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والعمارة الخضراء على المشروعات العقارية تُعد أحد أسباب عدم تطبيقها فى السوق المصرية حتى الآن،

وذلك نتيجة استيراد الأدوات والحلول التى تسهم فى توفير الطاقة، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، والتقليل من استخدام المياه، بالإضافة إلى مخلفات المباني أثناء تنفيذ الإنشاءات أو التشغيل.

‎وأكد مع جمعية مطوري القاهرة أن الدراسات التى قمنا بها فى كرايتيريا ديزاين جروب، أسهمت بشكل كبير فى تنفيذ مشروعات عقارية بقيمة مضافة وتكلفة أقل، من خلال مواجهة العقبات التى تواجه المطور من حيث التكلفة وتحقيق المعايير التى تسهم فى خلق منتَج عقاري ينافس على المستويين المحلي والدولي.

توجه نحو العمارة الخضراء

وأشار إلى أن الاتجاه إلى العمارة الخضراء نتيجة الثروة فى كل المجالات للحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من استخدام الطاقة غير المتجددة،

موضحًا أن التنمية المستدامة ليس بمصطلح جديد، بينما هو الرجوع إلى الماضي فى كل أنواع ومجالات العمارات (الإسلامية- الكلاسيكية- اليونانية- الأموية، وما إلى ذلك)

‎كما يمكن تطبيق معايير أهداف التنمية المستدامة على المشروعات الكبيرة والصغيرة سواء أكانت سكنية أم تجارية أم إدارية، دون التأثير على النسب البنائية، وباستخدام بعض الحلول والمعالجات البنائية، والاعتماد على التهوية الطبيعة مما يسهم فىى أحمال التكييف والكهرباء.

شهادات دولية

‎وكشف هلال أن كرايتيريا ديزاين جروب حصلت على شهادتين فى المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)؛ وذلك لتحقيق أفضل معايير الاستدامة لمشروعين تم تنفيذهما على أرض الواقع، مما أسهم فى تحقيق قيمة مضافة دون زيادة التكلفة على المطور العقاري.

تطبيق على أرض الواقع

‎ونجحت شركة كرايتيريا ديزاين جروب، فى تصميم عدد من المشروعات العقارية أسهمت في خفض تكلفة الإنشاءات بنسبة وصلت لـ20%، بجانب تراجع تكلفة التشغيل بنسبة40%، وذلك بعد الاستغلال الجيد لكل الموارد المتاحة التي تتمثل في الإضاءة الطبيعية ومصادر التهوية الطبيعية.