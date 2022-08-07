جمعية مستثمري العاشر تبحث مع قيادات الجمارك والاستثمار والضرائب المعوقات التي تواجه الصُنّاع بالمنظومة الجديدة

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اليوم الأحد بمقر الجمعية الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لبحث كافة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعاملين مع منظومة الجمارك، ومعالجة اللغط الذي يواجه المستثمرين في تطبيق المنظومة الإلكترونية.

رافق مساعدة وزير المالية خلال الاجتماع قيادات منظومة الجمارك والضرائب والاستثمار وهم: أيمن الشريعى رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بهيئة الإستثمار ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وسيد صقر رئيس المناطق بمصلحة الضرائب، وأشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات للشركة المصرية للتجارة الإلكترونية.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائبه الدكتور وليد هلال والدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية وبتنسيق الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وبحضور قرابة 100 مستثمر صناعى بالعاشر من رمضان وبعض شركات التخليص الجمركي.

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية وقيادات منظومة الجمارك والضرائب والإستثمار، والتي تسعى دائما المساعدة في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين مع تطبيق المنظومة الجمركية والضريبية الجديدة.

وطالب بضرورة عمل قائمة بيضاء للصُنّاع والمستثمرين بالموانى خاصة الذين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج بدلا من تطبيق قاعدة “الجميع مٌدام حتى يثبت العكس” خاصة وأن هناك شركات كثيرة لم ثبت لها أي مخالفة من سنوات عديدة.

من جانبها قدمت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرة المالية للمتابعة وتطوير الجمارك الشكر لجمعية مستثمري العاشر من رمضان على منحها الفرصة لمساعدة المستثمرين في تقديم كافة أوجه الدعم لهم للتغلب على كافة العقبات التي تواجههم في تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضحت أن الدولة تسعى الآن لتطبيق منظومة جمركية “زي ما قال الكتاب” توحيد كافة القرارات والإجراءات وتسعير كافة الخدمات في مختلف الموانئ بلا استثناء، ستساعد في نقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وطالبت المستثمرين الأخذ في الاعتبار بأن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين المنظومة التجارية لمصر بالكامل وقاربت على الاستقرار خلال فترة لا تزيد عن عام.