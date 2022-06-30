جمعية مستثمري أكتوبر توقع شراكة مع مؤسسة «ليلة القدر» لإنشاء مول تجاري بمشروعها السكني

وقعت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان عقد شراكة مع مؤسسة “ليلة القدر” لإنشاء مول تجاري متعدد الأنشطة لخدمة سكان كومباند المستثمرين بحدائق أكتوبر .

وقع العقود من جانب جمعية المستثمرين الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإشراف على مشروع إسكان كومباوند المستثمرين.. ومن جانب المؤسسة المستشار محمود عبد اللطيف أمين مجلس أمناء ليلة القدر.

كشف الدكتور محمد خميس شعبان، أن المول التجاري سيقع على مساحة 3000 مقسم إلى 3 طوابق، من المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري 2022 بالتزامن مع افتتاح المشروع الإسكانى بالكامل.

ويستهدف المول خدمة 12500 شقة لإسكان 50 ألف نسمة يتم تغطية كافة الاحتياجات اليومية لهم من المواد الغذائية والخدمات ووسائل الترفيه المختلفة.

وانتهت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في 95% من أعمال مشروع الـ 150 فدان بإجمالى 511 عمارة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ضمن المشروع القومى للإسكان.