جمعية مستثمري أكتوبر تستعد لعقد ملتقى لتوظيف 1000 شاب بمحافظة الفيوم السبت المقبل

تستعد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان لعقد ملتقى توظيفى بمصانع المدينة لعدد 1000 شاب من أبناء محافظة الفيوم السبت المقبل، ويٌعد الملتقى التوظيفى الثامن الذي تٌنظمه جمعية المستثمرين لهذا العام الجاري.

كشف ريمون عطالله عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشغيل بالجمعية بأنه يستهدف التوسع في إقامة ملتقيات التوظيف خاصة في المحافظات القريبة من المناطق الصناعية بأكتوبر وخاصة محافظة الفيوم التي يتمتع أبناؤها بهمم عالية في البحث عن فرص عمل.

وأوضح عطالله أن ملتقى التوظيف الذي من المقرر عقده بمحافظة الفيوم السبت المقبل سيحضره عدد من المصانع الكبرى بالمدينة خاصة في قطاعات (مستحضرات التجميل – الضفائر الكهربائيه – مواسير بلاستيك – المنظفات).

وأشار رئيس لجنة التشغيل والتوظيف بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إلى أن العمالة التي سيوفرها الملقتى الوظيفى بالفيوم تتنوع ما بين عمال إنتاج خبره وبدون فنيين كهرباء، فنيين ميكانيكا، سائقين ، افراد امن ، عاملات تعبئه وتغليف، عاملات خياطة.

وتساهم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في خلق بيئة عمل مناسبة تشمل رواتب مجزيه للعاملين وتأمين اجتماعي، وتأمين صحي وعقد عمل لضمان كافة حقوق الطرفين.