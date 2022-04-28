جمعية مستثمرى 6 أكتوبر تُحذر من توقف آلاف المصانع وتسريح العمالة

تستعد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لعقد جلسات طارئة لوضع حلول جذرية لمنع توقف الآلاف من المصانع بسبب قرارات الاعتمادات المستندية الأخيرة التي تنذر توقف تام للمصانع وتسريح العديد من العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك – على حد تعبيرهم.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الجلسات الطارئة التي سيعقدها الاتحاد والجمعية ستشمل مناقشة بحث الوضع الحالي للمصانع، والأسباب التي أدت إلى توقف أغلبها نتيجة التأخير الشديد في الاعتمادات المستندية.

وأضاف “خميس” في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك أولويات يجب أن توضع فى الاعتبار فعلى سبيل المثال الشركات التي لديها حصائل تصدير، دعم الشركات التي تستورد مستلزم للإنتاج وسينتج عنه منتج ذات قيمة مضافة مصرية كبيرة، إضافة إلى منح التسهيلات لاستيراد كافة قطع غيار معدات المصانع وكافة المعدات التى تستخدم لخدمة البنية التحتية للمشروعات القومية إضافة إلى السلع الاستراتيجية.

وقال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن تشغيل المصانع يؤدي إلى زيادة الناتج القومي للبلاد، بالإضافة إلى الحد من البطالة عن طريق تشغيل عدد كبير من العمالة، مشيرًا إلى أنه يجب ان نفكر في حلول تزيد من مصادر الدولار لدينا وليس حبس مصادر صرف الدولار.

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، ان كافة رجال الصناعة الوطنية مع قرار منع استيراد المنتجات التي ليس لها قيمة في الوقت الحالي ولها مثيل محلي مثل اكل الحيوانات، والشيكولاتة المستوردة والسلع الترفيهية.