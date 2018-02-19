جمعية مستثمرى الغاز: الاستيراد من الحقول الإسرائيلية في مصلحة مصر

أحمد صبرى: قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز إن استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية يصب فى صالح البلاد حيث سيعمل على تحويل مصر لمركز اسالة للغاز، مؤكدا أن الناس لديها فهم خاطئ عن هذا الموضوع فى الوقت الحالى وسيتضح لاحقا . وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن فى

أحمد صبرى:

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز إن استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية يصب فى صالح البلاد حيث سيعمل على تحويل مصر لمركز اسالة للغاز، مؤكدا أن الناس لديها فهم خاطئ عن هذا الموضوع فى الوقت الحالى وسيتضح لاحقا .





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن فى كلمة له أن اتفاقية تصدير الغاز لمصر والتى وقعت اليوم ستدر على خزينة الدولة 15مليار دولار مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر عيدا لإسرائيل .

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج كل يوم على قناة on E الى أن استيراد الغاز من اسرائيل وقبرص سيضمن امنا قوميا لمصر حيس ستضمن وجود دول الجوار بجانبها مؤكدا ان قرب المسافة بين تلك الحقول ومصر وهى 190كم ستجعله ارخص.