جمعية مستثمرى العاشر توقّع بروتوكول تعاون مع «فيدزفلور الدنماركي» المتخصص في المعارض الدولية

وقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مشترك مع موقع فيدزفلور الدنماركي المتخصص في إقامة المعارض الدولية بنظام الاونلاين بهدف الترويج للقطاعات الصناعية والمنتجات المختلفة لمصانع العاشر من رمضان في مختلف دول العالم.

قام بتوقيع البروتوكل من جانب الجمعية الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض مع الأستاذ هانى المصرى ممثلا عن الموقع الدينماركى وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين على رأسهم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أيمن رضا الأمين العا والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين.

وأكد الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض بالجمعية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على تسويق منتجات المصانع المصرية في كافة أنحاء العالم ووضعها على كافة المنصات الدولية لتحقيق الإنتشار اللازم المؤدى إلى زيادة الصادرات.

وينص البروتوكول التسهيل على أعضاء الجمعية بأسعار مخفضة لدعم الصناعة الوطنية والمساهمة في التصدير من خلال استخدام أدوات وخدمات الموقع أونلاين مما يسهل على الشركات عرض منتجاتهم والتواصل مع عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى عضوية مجانية ودائمة لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

كما نص الاتفاق على إنشاء معارض دائمة ومؤقتة لمصانع العاشر من رمضان على مدار العام بهدف دعم الصناعة وزيادة فرص التصدير وإتاحة الفرصة للشركات في الوصول لأسواق جديدة.