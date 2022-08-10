جمعية شباب الأعمال تعتزم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير احتياجات مصانع جنوب بورسعيد

تعتزم جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد توقيع بروتوكول تعاون مع منتدي رجال الأعمال العربي الصيني بهدف الترويج للصادرات المصرية ومنتجات المجمعات الصناعية ببورسعيد

وأكد عمرو شيحه رئيس الجمعية أن البروتوكول يستهدف مساعدة أصحاب المصانع وصغار المستثمرين على الحصول على مستلزمات الإنتاج والمعدات والمواد الخام بأقل تكلفة وأفضل جوده لدعم توسعات المصانع القائمة وزيادة حجم الإنتاج

ولفت محمد السمان الأمين العام للجمعية إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد المجلس التصديرى خلال الشهر الجاري فى إطار جهود الجمعية لمساعدة صغار الصانعين وإيجاد أسواق محلية وخارجيه لتسويق المنتجات

ومن ناحيته أكد اللواء علاء المالكي رئيس المنطقه الصناعيه نجاح إدارة المنطقه فى جذب رؤؤس أموال جديدة بإجمالى 19 مصنعا خلال عامي الكورونا ليصل إجمالى عدد المصانع المنتجة بالمنطقة إلى 340 مصنعا.

وتضم المنطقه 6 مناطق صناعية تتنوع بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة فيما تبلغ حجم العمالة ٢٨ ألفا و٥٥٠ عاملا ويبلغ عدد المصانع الجارى إنشاؤها ٤٠ مصنعا.