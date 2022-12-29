جمعية «سيدا» تعقد انتخاباتها اليوم بمنافسة 7 مرشحين

تعقد جمعية تنمية الطاقة الشمسية “سيدا” الجمعية العمومية العادية بالاضافة الى عقد انتخابات مجلس الادارة الخاص بالجمعية اليوم.

روماني حكيم رئيس شركة بي نيشتي

قال روماني حكيم عضو الجمعية وريس شركة بي نيشتي لانظمة الطاقة ، ان الانتخابات تعقد اليوم ويخوضها 7 على اختيار مجلس ادارة الجمعية اليوم والبالغ عددها 5 اعضاء.

واضاف حكيم للمال ، ان المرشحين على مجلس ادارة الجميعة كلا من المهندس ايمن هيبة ، والمهندس وائل مدكور رئيس الجمعية الحالية ، والمهندس وائل النشار ، والمهندس عادل بشارة.

واضاف ان قائمة المرشحين تضم ايضا كلا من المحاسب حاتم توفيق ، والمهندس فيصل عيسي بالاضافة الى المهندس روماني حكيم.