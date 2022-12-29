جمعية «سيدا» تعقد انتخاباتها اليوم بمنافسة 7 مرشحين

تعقد جمعية تنمية الطاقة الشمسية “سيدا” الجمعية العمومية العادية بالاضافة الى عقد انتخابات مجلس الادارة الخاص بالجمعية اليوم.
قال روماني حكيم عضو الجمعية وريس شركة بي نيشتي لانظمة الطاقة ، ان الانتخابات تعقد اليوم ويخوضها 7 على اختيار مجلس ادارة الجمعية اليوم والبالغ عددها 5 اعضاء.
واضاف حكيم للمال ، ان المرشحين على مجلس ادارة الجميعة كلا من المهندس ايمن هيبة ، والمهندس وائل مدكور رئيس الجمعية الحالية ، والمهندس وائل النشار ، والمهندس عادل بشارة.
واضاف ان قائمة المرشحين تضم ايضا كلا من المحاسب حاتم توفيق ، والمهندس فيصل عيسي بالاضافة الى المهندس روماني حكيم.