جمعية رعاية أطفال السجينات تُنظم رحلة ترفيهية لـ25 طفلًا بمناسبة العام الجديد

نظمت جمعية رعاية أطفال السجينات رحلة ترفيهية لما يقرب من 25 طفلًا، بقرية «اربيان نايتس» لاستقبال العام الجديد، وللترفيه عن الأطفال من الضغوط الحياتية.

ووسط أجواء من الفرحة والسعادة بدأت فعاليات اليوم بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال، التي تشمل (ركوب الخيل، الملاهي، البيتش باجي)، التي ساعدت الأطفال على النشاط والحيوية ومنحهم مزيدًا من الطاقة الإيجابية والبهجة.

وقالت نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات إن الأنشطة الترفيهية حق أساسي للأطفال، وتسهم في تخفيف الضغوطات التي يعاني منها الأطفال، موضحة أن ذلك يتم بالتعاون مع «برنامج الخليج العربي للتنمية».

وأكدت الحاصلة على جائزة صنَاع الأمل أنها حرصت أن تكون تلك الرحلة تزامنًا مع حلول 2022، ليبدأ الأطفال العام الجديد في جو من الفرحة والأمل والتفاؤلل.

وفيما يتعلق بتأثير اليوم على الأطفال، قال أحمد محمود ذو الـ10 سنوات «أنا كان نفسي أخرج أي مكان من زمان واليوم دا عمري ما هنساه»، فيما لفتت «شيماء السيد 8 سنوات» عن سعادتها: «الألعاب حلوة أوي وأنا بحبكم عشان فرحتوني».

وإلى جانب الأنشطة تخلل اليوم عقد العديد من المسابقات التحفيزية للأطفال، وعلقت هبة متولي، الحاصلة على المركز الثالث تحت سن الـ14 في بطولة الجمهورية للناشئين للكاراتيه، والتي تجمع بين موهبة الرسم ولعب الكاراتيه: «أنا فرحانة أني غيرت جو، الجمعية مش بس بتسعادني عشان أدرب وأحقق أحلامي، الجمعية بتخرجنا وبتودينا أماكن حلوة أوي”.

البرامج المقدمة عديدة ومتنوعة

وعن البرامج المقدمة للأطفال، قالت سمر أحمد مسئولة أنشطة الأطفال بـ”جمعية رعاية أطفال السجينات” أن تلك البرامج تقدم من خلال «مركز إبداع الطفل» التابع للجمعية، والذي يشمل أكثر من مكون على رأسهم المكون الفني للتدريب على مهارات المسرح والحكي والغناء والرسم، إلى جانب المكون الرياضي، والذي يشمل تدريب الأطفال على كرة القدم والسباحة والكاراتيه.

والمكون الثالث هو المكون التعليمي التثقيفي، الذي جاء بناء على تصويت ورغبة عارمة من قبل الأطفال، ويشمل زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية المصرية عبر مر الأزمنة، إلى جانب المكون الترفيهي الذي ينفذ بشكل مفيد لتشمل الرحلات مجموعة من المسابقات التي تغرس لدى الأطفال قيم كالتعاون والمحبة والتسامح.